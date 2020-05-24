Южная Корея предоставит россиянам скидки на лечение 

Южная Корея активизирует продвижение медицинского и оздоровительного туризма на российском рынке, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на директора по маркетингу московского представительства Национальной организации туризма Кореи Екатерину Лопухину

Южнокорейские клиники уже предоставляют россиянам скидки и специальные условия на свои услуги, отметила Лопухина. Она подчеркнула, что воспользоваться данными предложениями можно будет после нормализации ситуации с пандемией коронавируса и открытия границ государств.

В настоящее время пребывающие в Южную Корею туристы должны пройти 14-дневный карантин, каждый день которого стоит $100, добавила Лопухина.