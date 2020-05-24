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Южная Корея предоставит россиянам скидки на лечение 

Газета.Ru и ещё 12 3 часа назад
Южная Корея предоставит россиянам скидки на лечение
Фото: РИА Новости
Южная Корея активизирует продвижение медицинского и оздоровительного туризма на российском рынке, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на директора по маркетингу московского представительства Национальной организации туризма Кореи Екатерину Лопухину.
Южнокорейские клиники уже предоставляют россиянам скидки и специальные условия на свои услуги, отметила Лопухина. Она подчеркнула, что воспользоваться данными предложениями можно будет после нормализации ситуации с пандемией коронавируса и открытия границ государств.
В настоящее время пребывающие в Южную Корею туристы должны пройти 14-дневный карантин, каждый день которого стоит $100, добавила Лопухина.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии
Личный счет , Екатерина Лопухина , Ассоциация туроператоров России , ВОЗ
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