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Чубайс оценил идею с раздачей денег просто так 

Алиса Селезнёва и ещё 6 1 час назад
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «легкомысленной» идею раздать просто так деньги жителям России, особенно в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
«Вот всем дадим по 20 тысяч рублей. Ну, хорошо. Сколько это — два-три месяца? Если правильно помню, это примерно 2 трлн рублей. И дальше что после этого? А если наступит вторая волна коронавирусной инфекции и медицинские работники, которые точно нуждаются в поддержке, ее не получат? Так тоже нельзя легкомысленно», — заявил он.
При этом Чубайс подчеркнул, что, безусловно, необходимо помогать тем, кто в этом нуждается. Однако, по его мнению, материальные выплаты должны устанавливаться с учетом среднедушевого дохода.
«Часто у нас наиболее шумными являются совсем не те, кто на самом деле нуждается, это разные множества. Неправильно поддерживать тех, у кого минимальная зарплата, потому что, может быть, у него сын зарабатывает в 10 раз больше. Правильно — научиться считать душевой доход и по нему поддерживать тех, у кого действительно нет источников», — отметил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина пояснила, что раздача так называемых «вертолетных денег», то есть выплаты «просто так», применяется исключительно в крайнем случае, а у властей России в настоящее время есть и другие инструменты поддержки населения.
Комментарии 55
Личный счет , Видео , Экономика , Эльвира Набиуллина , Анатолий Чубайс , Центральный банк России
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