Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «легкомысленной» идею раздать просто так деньги жителям России, особенно в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Вот всем дадим по 20 тысяч рублей. Ну, хорошо. Сколько это — два-три месяца? Если правильно помню, это примерно 2 трлн рублей. И дальше что после этого? А если наступит вторая волна коронавирусной инфекции и медицинские работники, которые точно нуждаются в поддержке, ее не получат? Так тоже нельзя легкомысленно», — заявил он.

При этом Чубайс подчеркнул, что, безусловно, необходимо помогать тем, кто в этом нуждается. Однако, по его мнению, материальные выплаты должны устанавливаться с учетом среднедушевого дохода.

«Часто у нас наиболее шумными являются совсем не те, кто на самом деле нуждается, это разные множества. Неправильно поддерживать тех, у кого минимальная зарплата, потому что, может быть, у него сын зарабатывает в 10 раз больше. Правильно — научиться считать душевой доход и по нему поддерживать тех, у кого действительно нет источников», — отметил он.