Россияне стали чаще пользоваться наличными

В период самоизоляции россияне вновь стали пользоваться наличным расчетом. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, банки зафиксировали увеличение объемов наличных в обращении.

По ее мнению, высокий спрос связан с тем, что люди запасались наличными, что совершить опережающие покупки и подготовиться к самоизоляции. Банки предвидели это и были готовы: банкоматы были обеспечены необходимой наличностью. Набиуллина также отметила, что сейчас спрос на наличные снижается.

«И мы уверены, что ситуация нормализуется. И сейчас нельзя сказать, что она ненормальная — повышен немного уровень наличных в обращении», — сообщают РИА Новости.

Отметим, что во время пандемии коронавируса эксперты рекомендовали пользоваться банковскими картами с бесконтактной оплатой, чтобы свести к минимуму контакты с покупателя с продавцом.