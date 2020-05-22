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Россияне стали чаще пользоваться наличными на самоизоляции 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Россияне стали чаще пользоваться наличными
Фото: ТАСС
В период самоизоляции россияне вновь стали пользоваться наличным расчетом. Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, банки зафиксировали увеличение объемов наличных в обращении.
По ее мнению, высокий спрос связан с тем, что люди запасались наличными, что совершить опережающие покупки и подготовиться к самоизоляции. Банки предвидели это и были готовы: банкоматы были обеспечены необходимой наличностью. Набиуллина также отметила, что сейчас спрос на наличные снижается.
«И мы уверены, что ситуация нормализуется. И сейчас нельзя сказать, что она ненормальная — повышен немного уровень наличных в обращении», — сообщают РИА Новости.
Отметим, что во время пандемии коронавируса эксперты рекомендовали пользоваться банковскими картами с бесконтактной оплатой, чтобы свести к минимуму контакты с покупателя с продавцом.
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