Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами 

За время введенного в России режима самоизоляции с 30 марта по 11 мая россияне выиграли в государственные лотереи 2 432 172 826 рублей. 524 участника стали обладателями свыше 100 000 рублей, а 73 — свыше 1 000 000 рублей. Всего за этот период выиграли 46 суперпризов в шести различных государственных лотереях. Топ-10 крупнейших выигрышей выглядит следующим образом:

10 000 112 рублей — «Жилищная лотерея» — Республика Татарстан. 9 073 164 рублей — «Гослото „5 из 36“ — Москва. 8 033 175 рублей — „12/24“ — Воронежская область. 7 918 744 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Белгородская область. 7 115 843 рубля — „Рапидо“ — Москва. 6 695 140 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Кемеровская область. 6 562 856 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Москва. 5 831 856 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Санкт-Петербург. 5 571 740 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Москва. 5 316 358 рублей — „Рапидо“ — Волгоградская область.

Билеты можно приобрести онлайн в единственном в стране лотерейном интернет-супермаркете „Столото“ и в мобильном приложении. Не выходя из дома можно не только принять участие в лотерее, но и проверить результаты и даже забрать выигрыш до 500 000 рублей.

За более крупными выигрышами победители лотерей могут обратиться в течение 3,5 лет с момента публикации результатов, не нарушая рекомендации по самоизоляции.