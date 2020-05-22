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Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами 

Сергей Василенок 1 час назад
Во время самоизоляции 73 жителя России стали лотерейными миллионерами
Фото: РИА Новости
За время введенного в России режима самоизоляции с 30 марта по 11 мая россияне выиграли в государственные лотереи 2 432 172 826 рублей. 524 участника стали обладателями свыше 100 000 рублей, а 73 — свыше 1 000 000 рублей. Всего за этот период выиграли 46 суперпризов в шести различных государственных лотереях. Топ-10 крупнейших выигрышей выглядит следующим образом:
  1. 10 000 112 рублей — «Жилищная лотерея» — Республика Татарстан.
  2. 9 073 164 рублей — «Гослото „5 из 36“ — Москва.
  3. 8 033 175 рублей — „12/24“ — Воронежская область.
  4. 7 918 744 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Белгородская область.
  5. 7 115 843 рубля — „Рапидо“ — Москва.
  6. 6 695 140 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Кемеровская область.
  7. 6 562 856 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Москва.
  8. 5 831 856 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Санкт-Петербург.
  9. 5 571 740 рублей — „Гослото „5 из 36“ — Москва.
  10. 5 316 358 рублей — „Рапидо“ — Волгоградская область.
Билеты можно приобрести онлайн в единственном в стране лотерейном интернет-супермаркете „Столото“ и в мобильном приложении. Не выходя из дома можно не только принять участие в лотерее, но и проверить результаты и даже забрать выигрыш до 500 000 рублей.
За более крупными выигрышами победители лотерей могут обратиться в течение 3,5 лет с момента публикации результатов, не нарушая рекомендации по самоизоляции.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
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