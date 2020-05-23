Смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — безработица вырастет, и свободных вакансий для молодых не будет. Предпенсионерам предложат уйти, поскольку они защищены государственным пособием, а молодежь его еще не заработала, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

"Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек — в зависимости от численности безработных", — говорит она.