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Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию 

РИА Новости и ещё 2 44 минуты назад
Смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Сокращение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — безработица вырастет, и свободных вакансий для молодых не будет. Предпенсионерам предложат уйти, поскольку они защищены государственным пособием, а молодежь его еще не заработала, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
"Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек — в зависимости от численности безработных", — говорит она.
По данным СМИ со ссылкой на план по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в правительство, Минтруд предложил разрешить выходить на досрочную пенсию на три года раньше срока, а не на два, как сейчас.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , Минэкономразвития
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