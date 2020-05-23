Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.20
82.00
78.70
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
35.12
–0.31 Золото
1734.60
+0.07 РТС
1188.47
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0902
+0.0063
08.05
1.0839
19.05
11.05
27.04

Эксперты назвали эффективные методы обезопасить от мошенников деньги на карте 

ТК «Звезда» и ещё 2 36 минут назад
Что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков
Фото: pixabay
Эксперты рекомендуют соблюдать элементарные правила пользования банковской картой, завести личный кабинет и никому не сообщать данных счета, а тем более код доступа к нему.
Ежегодно сотни тысяч россиян попадаются на уловки мошенников, которые обогащаются за чужой счет. Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, как быть, если злоумышленникам удалось втереться в доверие и обмануть очередную жертву.
Самый распространенный метод — звонок от имени сотрудника банка. Человек на другом конце провода уверяет своего собеседника в том, что средства в опасности и просит срочно перевести их на резервный счет. Опомниться жертве не дают, речь мошенника изобилует техническими и специальными терминами, что производит дополнительное впечатление, отмечает Лазарева.
«Если клиент банка подозревает, что стал жертвой мошенников, необходимо одновременно и незамедлительно обращаться в МВД — территориальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и в банки — свой, где открыт счет, и банк, куда переведены денежные средства», — рассказала Лазарева в интервью РИА Новости.
После подобного обращения служба безопасности банка блокирует счет и есть призрачная надежда вернуть свои деньги. Если средства уже обналичены, то предстоит долгое расследование и судебное разбирательство.
«Судебная практика по этому вопросу достаточно показательна, не в пользу пострадавших, и в каждой ситуации свои особенности. Однако, в случае если по возбужденному уголовному делу все-таки будет движение, то надежда на возврат денежных средств небольшая, но есть», — отметила эксперт.
Лучший способ избежать обмана — цифровая гигиена и соблюдение элементарных правил пользования банковской картой. Пожилых родственников-держателей карт тоже следует проинструктировать на случай неожиданных звонков, советуют эксперты.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
ТК «Звезда»: последние новости
Экономист рассказал, где лучше хранить деньги во время коронавируса Экономист рассказал, где лучше хранить деньги во время коронавируса Более 40 тысяч безработных в Москве получают доплату к пособию Более 40 тысяч безработных в Москве получают доплату к пособию В Минтрансе объяснили неэффективность социального дистанцирования в самолетах В Минтрансе объяснили неэффективность социального дистанцирования в самолетах
Комментарии
Личный счет , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приятное изобилие: в Москве снизились цены на продукты
Приятное изобилие: в Москве снизились цены на продукты
Россиянам пообещали выгодное жилье и дешевую ипотеку
Россиянам пообещали выгодное жилье и дешевую ипотеку
Украина обратилась с призывом к ЕС
Украина обратилась с призывом к ЕС
Сбербанк назвал свои предложения по закону об аренде
Сбербанк назвал свои предложения по закону об аренде
Россияне запаслись наличными
Россияне запаслись наличными
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение