Что делать пострадавшим от мошенников клиентам банков

Эксперты рекомендуют соблюдать элементарные правила пользования банковской картой, завести личный кабинет и никому не сообщать данных счета, а тем более код доступа к нему.

Ежегодно сотни тысяч россиян попадаются на уловки мошенников, которые обогащаются за чужой счет. Руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала, как быть, если злоумышленникам удалось втереться в доверие и обмануть очередную жертву.

Самый распространенный метод — звонок от имени сотрудника банка. Человек на другом конце провода уверяет своего собеседника в том, что средства в опасности и просит срочно перевести их на резервный счет. Опомниться жертве не дают, речь мошенника изобилует техническими и специальными терминами, что производит дополнительное впечатление, отмечает Лазарева.

«Если клиент банка подозревает, что стал жертвой мошенников, необходимо одновременно и незамедлительно обращаться в МВД — территориальный отдел по борьбе с экономическими преступлениями, и в банки — свой, где открыт счет, и банк, куда переведены денежные средства», — рассказала Лазарева в интервью РИА Новости.

После подобного обращения служба безопасности банка блокирует счет и есть призрачная надежда вернуть свои деньги. Если средства уже обналичены, то предстоит долгое расследование и судебное разбирательство.

«Судебная практика по этому вопросу достаточно показательна, не в пользу пострадавших, и в каждой ситуации свои особенности. Однако, в случае если по возбужденному уголовному делу все-таки будет движение, то надежда на возврат денежных средств небольшая, но есть», — отметила эксперт.

Лучший способ избежать обмана — цифровая гигиена и соблюдение элементарных правил пользования банковской картой. Пожилых родственников-держателей карт тоже следует проинструктировать на случай неожиданных звонков, советуют эксперты.