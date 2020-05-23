Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф

После пандемии в России могут сократить пенсионный возраст. Однако это произойдет только в том случае, если ситуация на рынке труда станет критической и в стране вырастет безработица. Об этом заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

«Сокращение пенсионного возраста окажется мерой вынужденной», — рассказала агентству «Прайм» Мирзабалаева.

Это решение будет связано с тем, что из-за кризиса на рынке труда не останется свободных вакансий для молодых людей. В связи с этим государство будет вынуждено предоставить людям больше шансов для трудоустройства, а предпенсионерам предложат уйти с работы, поскольку они, в отличие от молодежи, будут защищены государственным пособием. В таком случае досрочно выйти на пенсию смогут до двух миллионов россиян.