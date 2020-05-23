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Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России 

Ura.Ru 47 минут назад
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Фото: ТАСС
После пандемии в России могут сократить пенсионный возраст. Однако это произойдет только в том случае, если ситуация на рынке труда станет критической и в стране вырастет безработица. Об этом заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
«Сокращение пенсионного возраста окажется мерой вынужденной», — рассказала агентству «Прайм» Мирзабалаева.
Это решение будет связано с тем, что из-за кризиса на рынке труда не останется свободных вакансий для молодых людей. В связи с этим государство будет вынуждено предоставить людям больше шансов для трудоустройства, а предпенсионерам предложат уйти с работы, поскольку они, в отличие от молодежи, будут защищены государственным пособием. В таком случае досрочно выйти на пенсию смогут до двух миллионов россиян.
Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития РФ предложило сделать более мягкими условия для выхода на пенсию раньше срока. До конца 2020 года планируется отправить на пенсию россиян, которым до выхода на отдых остается три года — речь идет о женщинах в возрасте 53,5 лет и мужчинах 58,5 лет, уточняет «Национальная служба новостей». Правительство РФ обсуждает этот проект как одну из антикризисных мер, передает телеканал 360. Эксперты считают, что предложенные изменения не потребуют больших расходов, но помогут снизить социальную напряженность.
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Личный счет , Правительство РФ , Минэкономразвития , Телеканал "360° Подмосковье"
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