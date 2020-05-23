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Россиянам рассказали о способах сэкономить на покупках 

Мария Иванова 1 час назад
Россиянам рассказали о способах сэкономить на покупках
Фото: РИА Новости
Портал «Банки.ру» рассказал, как совершать покупки с выгодной в условиях, когда кредитные организации начали отменять кэшбэки. Портал советуют пользователям обратить внимание на кэшбэк-сервисы.
Как писал «Рамблер», Центробанк с 15 апреля по 30 сентября установил пониженную комиссию за эквайринг (проведение платежей по картам) для онлайн-магазинов. После этого в СМИ появилась информация об отмене некоторыми банками кэшбэка за покупки в интернете.
«Банки.ру» объяснили, что в период самоизоляции большинство магазинов перешли на онлайн-оплату и доставку, а снижение ставки экварийнговой комиссии при онлайн-платежах может сделать выплату кэшбэка для банка убыточной.
Портал отметил, что кэшбэк-сервисы не привязаны к банкам, а работают за счет рекламы магазинов и производителей товаров. Они привлекают новых клиентов и потребителей и помогают компаниям увеличить товарооборот.
Кэшбэк-сервисы сами устанавливают размеры вознаграждения и минимальную сумму средств, которую можно вывести. Возврат может достигать 30 процентов потраченной суммы. Некоторые из них предлагают приветственный бонус новым пользователям и людям, пригласившим друзей.
До 30 процентов потраченной суммы предлагает получить LetyShops. В списке партнеров этого сервиса более двух тысяч интернет-магазинов из России и других стран. Чем активнее пользователь будет пользоваться сервисом, тем больше будет его надбавка к базовой ставке кэшбэка.
Сервис Kopikot предлагает вернуть до 20 процентов от стоимости купленной одежды, обуви, игрушек, техники или авиабилетов. Среди его партнеров более тысячи магазинов. Средства сразу после оплаты зачисляются на счет клиента, а когда на нем накопится 500 рублей, их можно вывести удобным способом — на карту, телефон или электронный кошелек.
Сервис Cash4Brands разрешает выводить кэшбэк от одного рубля. Сервис, который сотрудничает с 1500 магазинов, дает сто рублей на счет за приглашение друга, а другу дарит 40 процентов к кэшбэку на две недели.
После выбора подходящего кэшбэк-сервиса нужно пройти регистрацию на его сайте и совершить покупку согласно инструкции.
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Личный счет , Центральный банк России , Banki.ru
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