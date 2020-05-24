Оценена возможность снижения пенсионного возраста

Перспектива снижения пенсионного возраста в России «слабореализуема», поскольку его повышение позволяет правительству экономить много средств, заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов

Таким образом Нилов отреагировал на слова доцента Российского экономического университета имени Плеханова Фариды Мирзабалаевой, которая сообщила, что снижение пенсионного возраста возможно, если для молодежи не останется вакансий на рынке труда, передает РИА «Новости».

«Я за то, чтобы пенсионный возраст снизили. Что касается реальных перспектив, я очень сомневаюсь, что власти на это пойдут, к сожалению, потому что достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то, что у нас сейчас идет еще переходный период», — пояснил депутат.

Он отметил, что в случае роста безработицы вместо снижения пенсионного возраста можно «точечно» поддерживать разные отрасли и усиливать работу центров занятости, и, возможно, выделять больше средств для создания рабочих мест для молодых специалистов и людей предпенсионного возраста.