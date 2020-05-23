Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.20
82.00
78.70
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
35.12
–0.31 Золото
1734.60
+0.07 РТС
1188.47
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0902
+0.0063
08.05
1.0839
19.05
11.05
27.04

Совфед предложил изменить условия включения в стаж службы по призыву 

РИА Новости 1 час назад
В стаж могут включить службу по призыву
Фото: РИА Новости
В Совете Федерации предлагают включать в страховой стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии, время прохождения военной службы по призыву.
Об этом говорится в перечне мероприятий по совершенствованию законодательства в связи с реализацией мер, направленных на обеспечение функционирования и дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Сейчас время военной службы засчитывается в стаж лишь в том случае, если человек работал до призыва и после службы.
Как отмечают сенаторы, нововведение должно повысить статус службы по призыву, а также уровень пенсионных гарантий людям, исполнившим конституционный долг перед Отечеством.
Сейчас на досрочную пенсию могут рассчитывать те, кто лишился работы за два года до наступления пенсионного возраста. Страховой стаж для этого должен составлять 20 лет у женщин и 25 у мужчин.
На этой неделе стало известно, что в плане по восстановлению экономики, который Минэкономразвития направило в правительство, предлагается разрешить выходить на досрочную пенсию не на два, а на три года раньше срока.
Видео дня. Forbes перечислил богатейших российских наследников
Последние новости
В Пакистане разбился пассажирский самолет В Пакистане разбился пассажирский самолет Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе "ВСУ как с цепи сорвались": что началось в Донбассе
Комментарии
Личный счет , Совет Федерации , Минэкономразвития , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
Работающим пенсионерам готовят сюрприз
Прилепин выступил с требованием к властям
Прилепин выступил с требованием к властям
Курс на Находку: что происходит с «Академиком Черским»
Курс на Находку: что происходит с «Академиком Черским»
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика Другое
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение