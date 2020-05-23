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В Пенсионном фонде напомнили о способах увеличить пенсию 

Мария Иванова 46 минут назад
В Пенсионном фонде напомнили о способах увеличить пенсию
Фото: РИА Новости
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что россияне, решившие оформить пенсию позже положенного срока, смогут увеличить размер выплат почти в два раза. Об этом сообщает PRIMPRESS.
В ПФР объяснили, что каждый год, отработанный после наступления пенсионного возраста, размер пенсии будет расти благодаря накоплению премиальных коэффициентов, которые ввели в 2015 году.
К примеру, если человек оформится как пенсионер через пять лет после наступления пенсионного возраста, его выплаты вырастут на 40 процентов.
В фонде напомнили, что страховая пенсия рассчитывается на основании трудового стажа и отчислений в ПФР. Размер пенсии формируется баллами. За год можно накопить до десяти баллов, в 2020-м стоимость одного балла равна 93 рублям. При выходе на пенсию все заработанные баллы умножаются на стоимость одного балла в году назначения выплат.
Как писал «Рамблер», ранее в ПФР посоветовали позаботиться об официальном трудоустройстве для получения более высокой пенсии. За сотрудника с «белой» зарплатой работодатель платит взносы в государственные внебюджетные фонды. Страховая пенсия такому сотруднику гарантирована, если отчисления поступали не менее 15 лет.
В ПФР посоветовали уточнять, действительно ли работодатель перечисляет деньги в фонды. Проверить состояние лицевого счета можно через личный кабинет на сайте ПФР или во время визита в отделение фонда.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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