В Пенсионном фонде напомнили о способах увеличить пенсию 

В ПФР объяснили, что каждый год, отработанный после наступления пенсионного возраста, размер пенсии будет расти благодаря накоплению премиальных коэффициентов, которые ввели в 2015 году.

К примеру, если человек оформится как пенсионер через пять лет после наступления пенсионного возраста, его выплаты вырастут на 40 процентов.

В фонде напомнили, что страховая пенсия рассчитывается на основании трудового стажа и отчислений в ПФР. Размер пенсии формируется баллами. За год можно накопить до десяти баллов, в 2020-м стоимость одного балла равна 93 рублям. При выходе на пенсию все заработанные баллы умножаются на стоимость одного балла в году назначения выплат.

Как писал «Рамблер», ранее в ПФР посоветовали позаботиться об официальном трудоустройстве для получения более высокой пенсии. За сотрудника с «белой» зарплатой работодатель платит взносы в государственные внебюджетные фонды. Страховая пенсия такому сотруднику гарантирована, если отчисления поступали не менее 15 лет.

В ПФР посоветовали уточнять, действительно ли работодатель перечисляет деньги в фонды. Проверить состояние лицевого счета можно через личный кабинет на сайте ПФР или во время визита в отделение фонда.