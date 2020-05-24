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Комиссию при оплате ЖКУ собираются отменить 

Парламентская газета 30 минут назад
Комиссию при оплате ЖКУ могут отменить
Фото: АГН МОСКВА
Ввести запрет на взимание комиссионных при расчетах граждан за жилищно-коммунальные услуги предложила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Законопроект, снимающий дополнительную финансовую нагрузку с населения, палата намерена рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 27 мая.
Предлагается ввести запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физическими лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Сегодня размер комиссии, взимаемой банками с граждан при оплате услуг ЖКХ, колеблется от 0 до 3 процентов в зависимости от региона. Необходимость снять с граждан дополнительное финансовое бремя в феврале поддержал президент России Владимир Путин.
Вместе с тем кредитные и другие организации, задействованные в приеме платежей, настаивают на необходимости компенсации им издержек по предоставлению таких услуг населению.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Почта России , Госдума
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