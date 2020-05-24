Комиссию при оплате ЖКУ могут отменить

Ввести запрет на взимание комиссионных при расчетах граждан за жилищно-коммунальные услуги предложила группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным . Законопроект, снимающий дополнительную финансовую нагрузку с населения, палата намерена рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 27 мая.

Предлагается ввести запрет на взимание кредитными организациями, платежными агентами, банковскими платежными агентами и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физическими лицами услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня размер комиссии, взимаемой банками с граждан при оплате услуг ЖКХ, колеблется от 0 до 3 процентов в зависимости от региона. Необходимость снять с граждан дополнительное финансовое бремя в феврале поддержал президент России Владимир Путин

Вместе с тем кредитные и другие организации, задействованные в приеме платежей, настаивают на необходимости компенсации им издержек по предоставлению таких услуг населению.