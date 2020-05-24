Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.30
82.00
78.70
Прогноз
25.05 – 01.06
$
73.50
79.20
Индексы и котировки Brent
35.12
–0.31 Золото
1734.60
+0.00 РТС
1188.47
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
24.05
1.0898
+0.0066
10.05
1.0832
20.05
12.05
28.04

Работодателей обяжут оплачивать расходы сотрудников на удаленке 

Ura.Ru 3 часа назад
Работодатели оплатят расходы сотрудников на удаленке
Фото: РИА Новости
Работодатели станут возмещать дополнительные расходы сотрудников, работающих удаленно. Например, оплачивать придется электроэнергию, телефонную связь и компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс РФ.
Ученые: Удаленная работа подтолкнет людей к переезду из мегаполисов
С инициативой выступили в Федерации независимых профсоюзов России.
«Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи о временной удаленной работе», пишут «Известия». В статье сказано, что для урегулирования вопроса по оплате расходов нужно будет оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником. В соглашении пропишут порядок и сроки возмещения расходов, которые возникли на удаленной работе. « Это может быть оплата электроэнергии, программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты», — цитирует издание.
Данный законопроект уже рассматривает Минтруд РФ. В пресс-службе министерства отметили, что поддерживают урегулирование спорных вопросов, которые возникают при переводе работника на удаленку.
Ранее сообщалось, что около трети российских компаний увеличили продолжительность рабочего дня своих сотрудников в связи с переходом на удаленную работу. При этом больше половины (54%) работодателей хотят вернуть сотрудников в офис после окончания пандемии коронавируса, пишет агентство Nation News.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.
Видео дня. Кабмин РФ выделил средства на выплаты семьям с детьми
Ura.Ru: последние новости
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России Из-за кризиса россиян хотят увольнять в четыре раза быстрее Из-за кризиса россиян хотят увольнять в четыре раза быстрее ЦБ подсчитал, сколько наличных накопили россияне в карантине ЦБ подсчитал, сколько наличных накопили россияне в карантине
Комментарии 9
Личный счет , Минтруд , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» готовятся объявить войну
«Газпрому» готовятся объявить войну
«Практически отсутствует»: министр труда РФ о среднем классе
«Практически отсутствует»: министр труда РФ о среднем классе
Рублю предсказали скорое падение
Рублю предсказали скорое падение
Совфед поддержал повышение возраста продажи алкоголя
Совфед поддержал повышение возраста продажи алкоголя
Путин ответил на претензии Белоруссии и Армении
Путин ответил на претензии Белоруссии и Армении
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика Другое
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение