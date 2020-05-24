Работодатели оплатят расходы сотрудников на удаленке

Работодатели станут возмещать дополнительные расходы сотрудников, работающих удаленно. Например, оплачивать придется электроэнергию, телефонную связь и компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс РФ.

С инициативой выступили в Федерации независимых профсоюзов России.

«Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс новой статьи о временной удаленной работе», пишут «Известия». В статье сказано, что для урегулирования вопроса по оплате расходов нужно будет оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником. В соглашении пропишут порядок и сроки возмещения расходов, которые возникли на удаленной работе. « Это может быть оплата электроэнергии, программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты», — цитирует издание.

Данный законопроект уже рассматривает Минтруд РФ. В пресс-службе министерства отметили, что поддерживают урегулирование спорных вопросов, которые возникают при переводе работника на удаленку.

Ранее сообщалось, что около трети российских компаний увеличили продолжительность рабочего дня своих сотрудников в связи с переходом на удаленную работу. При этом больше половины (54%) работодателей хотят вернуть сотрудников в офис после окончания пандемии коронавируса, пишет агентство Nation News.

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