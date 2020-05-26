Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.29
82.00
78.18
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.00
78.30
Индексы и котировки Brent
36.02
+0.19 Золото
1727.81
–0.15 РТС
1236.80
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
26.05
1.0959
+0.0151
11.05
1.0808
22.05
14.05
30.04

Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса» 

Москва24 и ещё 2 4 часа назад
Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса»
Фото: РИА Новости
Россияне назвали размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей, сообщает газета "Известия".
Согласно опросу Сбербанка, проведенного в 37 российских городах, в среднем по стране размер резерва оценивается в 350 тысяч рублей. При этом суммы сильно различаются в зависимости от места проживания.
41% респондентов считает, что достойная жизнь невозможна без наличия в семье "подушки безопасности". Больше всего денег требуется жителям Санкт-Петербурга — для резерва им бы хватило 582 тысяч. У москвичей потребности немного ниже — 521,5 тысяча рублей.
В пятерку самых требовательных также попали Пермь (406,5 тысячи рублей), Тюмень (402,2 тысячи рублей) и Екатеринбург (396,7 тысячи рублей). Самые скромные запросы у жителей Пензы (294,8 тысячи рублей), Саратова (286,8 тысячи рублей) и Махачкалы (240,1 тысячи рублей).
Если сравнивать мужчин и женщин, то первым для резерва бы хватило 418,5 тысячи рублей, а вторым — 277 тысяч.
Эксперты отмечают, что большинство респондентов, участвуя в опросе, исходили из желаний, не учитывая при этом свои возможности.
Ранее сообщалось, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, россиянам пришлось переоценить уровень своего благосостояния.
Согласно опросу компании "Сбербанк страхование жизни", прошлым летом граждане в среднем считали справедливой зарплату 66 тысяч рублей. Теперь же этот показатель находится на уровне 59 тысяч рублей.
Больше всех планка достойной оплаты труда упала у жителей Москвы, Тюмени и Владивостока — сразу на 13–21 тысячу рублей. Зато жители Рязани и Набережных Челнов, напротив, надеются на увеличение зарплаты в ближайшее время.
Видео дня. В России растет спрос на загородную недвижимость
Москва24: последние новости
В ПФР рассказали о повышении накопительной пенсии в 2020 году В ПФР рассказали о повышении накопительной пенсии в 2020 году В России предложили сократить срок моратория на штрафы за задержку оплаты ЖКХ В России предложили сократить срок моратория на штрафы за задержку оплаты ЖКХ В Госдуме поддержали идею обязать компании оплачивать расходы работников на "удаленке" В Госдуме поддержали идею обязать компании оплачивать расходы работников на "удаленке"
Комментарии
Личный счет , Сбербанк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЦБ оценили возможный уход с рынка слабых банков
В ЦБ оценили возможный уход с рынка слабых банков
Замороженные пенсии россиян вырастут
Замороженные пенсии россиян вырастут
«Американский рынок ожидает череда банкротств»
«Американский рынок ожидает череда банкротств»
Мишустина предупредили о рисках с детскими выплатами
Мишустина предупредили о рисках с детскими выплатами
Кудрин предложил нацплан по восстановлению экономики
Кудрин предложил нацплан по восстановлению экономики
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение