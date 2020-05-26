Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса» 

Россияне назвали размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей, сообщает газета "Известия".

Согласно опросу Сбербанка , проведенного в 37 российских городах, в среднем по стране размер резерва оценивается в 350 тысяч рублей. При этом суммы сильно различаются в зависимости от места проживания.

41% респондентов считает, что достойная жизнь невозможна без наличия в семье "подушки безопасности". Больше всего денег требуется жителям Санкт-Петербурга — для резерва им бы хватило 582 тысяч. У москвичей потребности немного ниже — 521,5 тысяча рублей.

В пятерку самых требовательных также попали Пермь (406,5 тысячи рублей), Тюмень (402,2 тысячи рублей) и Екатеринбург (396,7 тысячи рублей). Самые скромные запросы у жителей Пензы (294,8 тысячи рублей), Саратова (286,8 тысячи рублей) и Махачкалы (240,1 тысячи рублей).

Если сравнивать мужчин и женщин, то первым для резерва бы хватило 418,5 тысячи рублей, а вторым — 277 тысяч.

Эксперты отмечают, что большинство респондентов, участвуя в опросе, исходили из желаний, не учитывая при этом свои возможности.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением нефтяных цен, россиянам пришлось переоценить уровень своего благосостояния.

Согласно опросу компании "Сбербанк страхование жизни", прошлым летом граждане в среднем считали справедливой зарплату 66 тысяч рублей. Теперь же этот показатель находится на уровне 59 тысяч рублей.

Больше всех планка достойной оплаты труда упала у жителей Москвы, Тюмени и Владивостока — сразу на 13–21 тысячу рублей. Зато жители Рязани и Набережных Челнов, напротив, надеются на увеличение зарплаты в ближайшее время.