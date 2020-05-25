Аренда жилья в крупных городах подешевела

Цены на арендное жилье начали падать — за апрель 2020 года съемные квартиры в крупных городах России подешевели в среднем на 10%, пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка недвижимости. Так, средневзвешенная цена снизилась примерно на 9%, до 23,3 тыс. рублей в месяц, рассказала главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. Речь идет о расценках в объявлениях на портале, при этом своим арендаторам собственники квартир делали скидки в 25–30%. По данным руководителя департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, окончательная скидка, которую собственники недвижимости в крупных городах делают тем, кто готов снять квартиру, составляет около 15%. Начальная стоимость предложения снизилась на 8–10%. Также в крупных городах увеличилась конкуренция на рынке арендной недвижимости, отметил топ-менеджер консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.
По информации ЦИАН, в меньшей степени стоимость просела в небольших городах, где цены и до этого были на низком уровне. В Краснодарском крае, наоборот, отмечена положительная динамика. Немалую часть спроса в регионе формируют клиенты, которые приезжают сюда на лето, объяснила Кирюхина. Прогноз на будущее для собственников арендных квартир пока негативный: даже после снятия режима самоизоляции вирус не исчезнет окончательно и это окажет влияние на поведение потребителей. До конца года вряд ли стоит ожидать полного восстановления сферы услуг, а это значит, что у части населения доходы не вернутся на прежний уровень, высказал мнение руководитель отдела аренды агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев. Влияние экономических факторов на цены продолжится, добавил руководитель направления долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.
До конца лета ожидается дальнейшее падение ставок аренды, в крупных городах они могут просесть на 15% по сравнению с мартом этого года, спрогнозировала Виктория Кирюхина. Возвращение средних ставок аренды к прежним значениям возможно не ранее лета 2021 года, добавила она.