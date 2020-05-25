Аренда жилья в крупных городах подешевела

Цены на арендное жилье начали падать — за апрель 2020 года съемные квартиры в крупных городах России подешевели в среднем на 10%, пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка недвижимости. Так, средневзвешенная цена снизилась примерно на 9%, до 23,3 тыс. рублей в месяц, рассказала главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина. Речь идет о расценках в объявлениях на портале, при этом своим арендаторам собственники квартир делали скидки в 25–30%. По данным руководителя департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольги Павлиновой, окончательная скидка, которую собственники недвижимости в крупных городах делают тем, кто готов снять квартиру, составляет около 15%. Начальная стоимость предложения снизилась на 8–10%. Также в крупных городах увеличилась конкуренция на рынке арендной недвижимости, отметил топ-менеджер консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.

По информации ЦИАН, в меньшей степени стоимость просела в небольших городах, где цены и до этого были на низком уровне. В Краснодарском крае, наоборот, отмечена положительная динамика. Немалую часть спроса в регионе формируют клиенты, которые приезжают сюда на лето, объяснила Кирюхина. Прогноз на будущее для собственников арендных квартир пока негативный: даже после снятия режима самоизоляции вирус не исчезнет окончательно и это окажет влияние на поведение потребителей. До конца года вряд ли стоит ожидать полного восстановления сферы услуг, а это значит, что у части населения доходы не вернутся на прежний уровень, высказал мнение руководитель отдела аренды агентства недвижимости «Азбука жилья» Роман Бабичев . Влияние экономических факторов на цены продолжится, добавил руководитель направления долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

До конца лета ожидается дальнейшее падение ставок аренды, в крупных городах они могут просесть на 15% по сравнению с мартом этого года, спрогнозировала Виктория Кирюхина. Возвращение средних ставок аренды к прежним значениям возможно не ранее лета 2021 года, добавила она.