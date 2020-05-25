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Детский омбудсмен предупредила Мишустина о рисках с детскими выплатами 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Мишустина предупредили о рисках с детскими выплатами
Фото: News.ru
Упрощённая процедура оформления детских выплат грозит обернуться аферой со стороны родителей. Один из них может воспользоваться выделенными государством деньгами на детей в собственных корыстных целях.
Об этом главе кабмина Михаилу Мишустину рассказала детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова. Она также предложила рассмотреть защитные механизмы при упрощённой процедуре оформления, пишут «Известия».
Мне кажется, сейчас важно, чтобы помощь в итоге получили те, кто в ней действительно нуждается. Поэтому мы предлагаем предусмотреть дополнительные защитные механизмы. В том числе предусмотреть возможность указывать в заявлении, с кем фактически проживают и кем обеспечиваются дети, — пояснила уполномоченный по правам ребёнка в регионе.
Так, можно ограничить подачу заявлений отцами, которые не имеют статуса одиночки, а также если мать жива и не лишена родительских прав. Эти же предложения были направлены сенатору от Свердловской области Маргарите Павловой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума одобрила повышение минимального размера пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет. Теперь оно составит 6752 рубля.
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Личный счет , Другое , Михаил Мишустин , Маргарита Павлова , Госдума , газета "Известия"
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