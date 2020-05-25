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Свыше 18,5 тысячи соцработников в Москве получат выплаты 

Российская Газета 2 часа назад
Более 18,5 тысячи соцработников в Москве получат выплаты
Фото: РИА Новости
Согласно документу, доплаты для работников стационарных учреждений установлены начиная с 15 апреля по 15 июля. Для сотрудников, обслуживающих москвичей на дому, начиная с 26 марта по 30 июня. В пору пандемии работы у каждого сотрудника соцслужбы прибавилось — теперь даже айтишник районного центра соцзащиты, кроме своих прямых обязанностей по звонку бежит в магазин или аптеку, чтобы доставить одинокому пенсионеру все самое необходимое. Помогают всем, даже тем, кто раньше никогда не обращался за социальными услугами. И если до пандемии у соцзащиты было примерно 130 тысяч подопечных горожан, то теперь к ним прибавилось еще 1,9 миллиона москвичей старше 65 лет и с хроническими болезнями, которые соблюдают режим самоизоляции. По решению главы города теперь все соцработники будут получать стимулирующие выплаты.
Врачам стационарных организаций соцобслуживания установлена надбавка 40 тысяч, а в случае выявления в организации коронавируса — до 60 тысяч рублей. Для социальных и педагогических работников, специалистов по работе с семьей и реабилитации, среднего медицинского и административного персонала — 25 тысяч, а при работе с заболевшими — 35 тысяч. Для младшего персонала доплаты — 5 тысяч и 20 тысяч, для технических работников — 10 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.
Социальным работникам будут дополнительно выплачивать 25 тысяч рублей, специалистам (помощникам) по уходу сторонних организаций — 20 тысяч, в случае выявления вируса в организациях — 25 тысяч.
Выплату в размере 25 тысяч рублей получат все сотрудники организаций соцобслуживания, которые работают и помогают москвичам на дому. Кроме того, доплата в размере 100 процентов оклада в месяц положена сотрудникам пансионатов для ветеранов труда, психоневрологических интернатов, центров содействия семейному воспитанию, переведенным на непрерывный, то есть сменный режим работы.
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