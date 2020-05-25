Опрошенные «Российской газетой» эксперты спрогнозировали рост спроса на заключение социальных контрактов с властями регионов после отмены самоизоляции. Право на такие контракты имеют в основном малоимущие и многодетные семьи, доход которых ниже прожиточного минимума.

Социальный контракт представляет собой адресную помощь в виде материальной поддержки для развития личного хозяйства, открытия своего дела, повышения квалификации, переобучения или поиска новой работы.

К россиянам, решившим заключать социальный контракт, приезжают специалисты центров соцзащиты. Они изучают условия жизни семей, а затем вместе с ними составляют бизнес-планы.

В каждом регионе выплаты по соцконтракту разные. К примеру, максимальный размер субсидии в Ростовской области составляет 60 тысяч рублей, в Волгоградской области — 40 тысяч, а в Вологодской области можно получить от 12 до ста тысяч рублей (12 тысяч — для поиска работы, 30 тысяч — для переобучения, сто тысяч — на открытие дела). В Нижегородской области максимальную субсидию на развитие собственного дела увеличили в 2,5 раза, до 250 тысяч рублей.

«РГ» рассказали истории нескольких семей, заключивших социальные контракты. Так, семья Сясиных, в которой четверо детей, получила по контракту 36 тысяч рублей, купила пятерых поросят, инкубатор и 50 индюшачьих яиц, корма, зернодробилку и доски для сарая. Теперь они занимаются продажей свинины, цыплят-бройлеров и индюков. А две молодые семьи из Ростовской области открыли в своем селе спортзал. Они получили 60 тысяч рублей, арендовали за полцены пустующий актовый зал, купили тренажер, организовали раздевалки, душевые и пригласили односельчан на занятия.

Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные Путиным. С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно смогут получить единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.