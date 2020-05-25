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Зарплата россиян стала меньше 

Артём Кульша 2 часа назад
Россиянам снизили зарплаты
Фото: РИА Новости
Заработная плата более половины россиян стала меньше после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
В мае сервис по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» провел опрос среди более чем 2,3 тысячи трудоустроенных совершеннолетних граждан России. Согласно его результатам, зарплата 58% из них стала меньше после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Заработная плата 3% россиян стала больше, 39% — не изменилась.
«66% опрошенных также заявили о снижении премиальной части своего дохода», — сообщает РБК.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России обнародовало статистику, согласно которой совокупный объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в стране в марте 2020 года составлял 1,03 триллиона рублей.
810 миллиардов рублей из них задолжали население, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании.
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Личный счет , Недвижимость , Григорий Березкин , Минстрой
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