Россиянам снизили зарплаты

Заработная плата более половины россиян стала меньше после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В мае сервис по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» провел опрос среди более чем 2,3 тысячи трудоустроенных совершеннолетних граждан России. Согласно его результатам, зарплата 58% из них стала меньше после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Заработная плата 3% россиян стала больше, 39% — не изменилась.

«66% опрошенных также заявили о снижении премиальной части своего дохода», — сообщает РБК.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России обнародовало статистику, согласно которой совокупный объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги в стране в марте 2020 года составлял 1,03 триллиона рублей.

810 миллиардов рублей из них задолжали население, товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании.