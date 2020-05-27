По данным регулятора, с начала года россияне сняли со счетов почти весь объем валюты, который накопился за 2019 год. Со счетов вывели 8,3 миллиарда долларов, тогда как за прошлый год было накоплено 8,6 миллиарда. Наибольший отток средств пришелся на март 2020 года, когда россияне забрали со счетов 5 миллиардов долларов. Исход валютных депозитов из банков наблюдался на фоне обвала рубля и падения финансовых рынков. На 1 мая в российских банках объем вкладов физлиц в иностранной валюте составил 88,2 миллиарда долларов. Это на 1,2 процента меньше, чем месяцем ранее.