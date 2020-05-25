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Названы цены на все модели iPhone 12 

РИА Новости 1 час назад
Названы цены на все модели iPhone 12
Фото: EPA
Портал Tom’s Guide опубликовал цены на новые модели iPhone.
Ожидается, что смартфоны новой серии будут представлены в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели оснастят OLED-дисплеями. Они также смогут работать в сетях 5G.
По данным издания, цены на "младшую" модель iPhone 12 будут варьироваться в диапазоне 649-749 долларов (46-54 тысячи рублей). За iPhone 12 Max покупателю придется выложить от 749 до 849 долларов (около 60 тысяч рублей), за модель 12 Pro — от тысячи до 1,3 тысячи долларов (70-92 тысячи рублей), а за "старший" Pro Max — до 1,4 тысячи долларов (около ста тысяч рублей).
Ранее своей информацией о возможных ценах на новые айфоны поделился журналист и блогер Джон Проссер. По его данным, самая дорогая модель серии обойдется будущему владельцу в 1,1 тысячи долларов (около 79 тысяч рублей).
Точная дата презентации смартфона пока не известна. Сообщалось, что компания Apple покажет iPhone 12 в сентябре, однако из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, мероприятие и запуск телефонов в продажу могут отложить до октября.
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Личный счет , Apple
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