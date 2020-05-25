Названы цены на все модели iPhone 12 

Портал Tom’s Guide опубликовал цены на новые модели iPhone.

Ожидается, что смартфоны новой серии будут представлены в четырех вариантах — iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). Все модели оснастят OLED-дисплеями. Они также смогут работать в сетях 5G.

По данным издания, цены на "младшую" модель iPhone 12 будут варьироваться в диапазоне 649-749 долларов (46-54 тысячи рублей). За iPhone 12 Max покупателю придется выложить от 749 до 849 долларов (около 60 тысяч рублей), за модель 12 Pro — от тысячи до 1,3 тысячи долларов (70-92 тысячи рублей), а за "старший" Pro Max — до 1,4 тысячи долларов (около ста тысяч рублей).

Ранее своей информацией о возможных ценах на новые айфоны поделился журналист и блогер Джон Проссер. По его данным, самая дорогая модель серии обойдется будущему владельцу в 1,1 тысячи долларов (около 79 тысяч рублей).