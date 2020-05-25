Россиянам ужесточили требования по ипотеке

Снижение ставок по ипотеке в России сопровождается ужесточением политики банков: кредиторы уже не так легко выдают средства, как раньше. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Как отмечают эксперты, после запуска ипотеки под 6,5 процента годовых на рынке жилья начался рост активности. Банки приняли уже более 70 тысяч заявок на ипотеку с субсидированной ставкой, одобрено около 50 тысяч заявок, выдано более 10 тысяч кредитов на 26,5 миллиарда рублей.

Но в то же время банкиры стали требовательнее к клиентам.

«Я бы не сказал, что ипотека в 6,5 процента всерьез осчастливила потребителей. Банки уже не так легко выдают средства, как раньше. Появилось больше рисков невозвратов. Ипотечная ставка в районе 6 процентов сохранит спрос, но этого будет недостаточно для позитивного эффекта на всю строительную отрасль», — заявил изданию руководитель ГК «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер.

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор в свою очередь отметил, что решения по снижению ипотечных ставок банками принимаются «очень неохотно, так как снижают их прибыль».