«Ура.ру» собрало последние «новости кризиса». Агентство предупредило, что пени за неоплаченные услуги ЖКХ могут вернуться уже с 31 мая.

Срок действия отсрочки по начислению пени, установленный до 1 января 2021 года, в Минэнерго попросили сократить до конца этого месяца (для людей в сложной ситуации — до 31 июля).

Кроме того, аналитики энергетического центра «Сколково» заявили, что российскую экономику из-за коронавируса ожидает сильнейший за последние десять лет кризис. Если экономика не сможет приспособиться к новым условиям, доходы бюджета упадут, а рост ВВП в ближайшие 20 лет не превысит 0,8 процента, отмечает агентство.

По мнению аналитиков агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), нефтяные цены не вернутся на докризисный уровень как минимум до 2025 года. В исследовании «Рынок нефти на распутье» представлен негативный сценарий, предполагающий, что по итогам 2020 года выручка России от экспорта нефти может упасть на 50–60 процентов к 2019-му.

Как писал «Рамблер», утром 26 мая цены на нефть марки Brent росли на 1,97 процента — до 36,23 доллара за баррель, нефть WTI дорожала на 3,43 процента, до 34,4 доллара за баррель.