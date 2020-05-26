Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.15
82.00
77.98
Прогноз
01.06 – 08.06
$
71.78
77.68
Индексы и котировки Brent
36.01
–0.22 Золото
1727.81
–0.15 РТС
1239.85
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
26.05
1.0974
+0.0166
11.05
1.0808
22.05
14.05
30.04

Россиян предупредили о кризисе и возвращение штрафов по ЖКХ 

Мария Иванова и ещё 25 1 час назад
«Ура.ру» собрало последние «новости кризиса». Агентство предупредило, что пени за неоплаченные услуги ЖКХ могут вернуться уже с 31 мая.
Срок действия отсрочки по начислению пени, установленный до 1 января 2021 года, в Минэнерго попросили сократить до конца этого месяца (для людей в сложной ситуации — до 31 июля).
Кроме того, аналитики энергетического центра «Сколково» заявили, что российскую экономику из-за коронавируса ожидает сильнейший за последние десять лет кризис. Если экономика не сможет приспособиться к новым условиям, доходы бюджета упадут, а рост ВВП в ближайшие 20 лет не превысит 0,8 процента, отмечает агентство.
По мнению аналитиков агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), нефтяные цены не вернутся на докризисный уровень как минимум до 2025 года. В исследовании «Рынок нефти на распутье» представлен негативный сценарий, предполагающий, что по итогам 2020 года выручка России от экспорта нефти может упасть на 50–60 процентов к 2019-му.
Как писал «Рамблер», утром 26 мая цены на нефть марки Brent росли на 1,97 процента — до 36,23 доллара за баррель, нефть WTI дорожала на 3,43 процента, до 34,4 доллара за баррель.
Комментарии 284
Личный счет , Видео , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МЭР сообщило, на сколько упадут доходы россиян
МЭР сообщило, на сколько упадут доходы россиян
Названы три сценария развития экономики после пандемии
Названы три сценария развития экономики после пандемии
Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Кудрин назвал главную проблему российской экономики
Россиянам ужесточили требования по ипотеке
Россиянам ужесточили требования по ипотеке
Назван средний размер банковских вкладов россиян
Назван средний размер банковских вкладов россиян
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение