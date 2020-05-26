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Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис 

Прайм 2 часа назад
Половина россиян сочла допустимым уход от налогов
Фото: РИА Новости
Почти половина жителей России (45%) в мае заявили, что считают допустимой уход от уплаты налогов в ряде случаев. Об этом со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР) "Налоги глазами россиян" пишет во вторник РБК.
В конце прошлого 2019 года доля респондентов с таким ответом составляла 35%.
ЦСР задавал вопрос "Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?"
Порядка 45% респондентов ответили, что считают допустимым иногда налоги не уплачивать.
В опросе, проводимом в декабре 2019 года, больше половины опрошенных (54%) говорили, что "налоги обязательны к уплате, и нельзя оправдать того, кто их не уплачивает".
Такое изменение ответа в ЦСР связывают с ростом доли тех граждан, кто считает допустимым неуплату налогов, с падением доходов населения и опасениями по поводу будущего.
В мае о снижении доходов по сравнению с февралем (периодом до мировой пандемии коронавируса) говорили свыше 60% россиян. 43% из них заявили, что их доходы упали более чем на 15%.
В то же время около 53% граждан считают, что у них есть высокий риск снижения зарплаты в будущем. Две трети респондентов боятся, что им не хватит денег на привычный для них образ жизни.
В России весной текущего года экономическая ситуация осложнилась на фоне распространения нового вируса COVID-19.
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