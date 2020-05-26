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Вышли в «кэш»: ввоз наличных долларов вырос в 10 раз 

Газета.Ru 2 часа назад
Из-за наплыва вкладчиков в марте российские банки ввезли рекордный за 6 лет объем наличной валюты, свидетельствуют данные Банка России. Суммарно в первый месяц весны финансовые организации ввезли в страну почти $5 млрд и 1,1 млрд евро — больше наличных они импортировали только в марте и декабре кризисного 2014-го.
На фоне паники из-за распространения коронавируса в марте вкладчики российских банков экстренно снимали валюту со своих депозитов. Отчетность банков на 1 апреля показала, что самый большой отток наблюдался в ВТБ ($1,6 млрд), Сбербанке ($1,5 млрд) и Альфа-Банке ($458 млн), пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на данные Банка России. Из Газпромбанка и «Открытия» вкладчики суммарно забрали еще около $392 млн
Из-за этого банкам пришлось резко увеличить объем ввозимой наличной валюты. Дело в том, что Банк России, предоставляя организациям банковского сектора дополнительную ликвидность, проводит операции в безналичной форме, а не привозит им иностранную валюту в физической форме, пояснил президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов.
«Банки подкрепляют свою потребность в банкнотах самостоятельно, через завоз иностранной валюты из-за рубежа. Они совершают эти сделки с иностранными банками-корреспондентами, — отметил специалист. — Несколько лет назад импортерами валюты были многие российские банки, сейчас таких «первичных операторов» около 10–15. В основном это крупные госбанки и «дочки» иностранных банков».
Другой собеседник издания руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин рассказал, что даже несмотря на рост объема безналичных операций по купле-продаже валюты, которые клиенты совершают через интернет или мобильный банк, подавляющий объем обменных операций по-прежнему происходит в офисах или операционных кассах в наличной форме.
Чтобы обеспечить потребность клиентов в наличных, возросшую из-за сильной волатильности рубля (на фоне разрыва сделки ОПЕК+, по данным ЦБ, рубль за месяц ослаб на 12,2% к доллару и на 13,5% к евро), коммерческие банки были вынуждены резко увеличить объем ввезенной валюты. По сравнению с февралем импорт долларов в марте вырос в 9,6 раза (до $4,95 млрд), а евро — втрое, до 1,13 млрд
Аналитик банка БКФ Максим Осадчий рассказал, что этой весной был еще один набег вкладчиков на офисы финансовых организаций и их банкомат после того, как стало известно о предстоящем введении налога на вклады.
Назвать рекордным объем ввезенных евро нельзя, поскольку сопоставимые объемы периодически ввозились в страну на протяжении 2019-го года. Но по долларам таких цифр аналитики не видели с начала кризисного 2014-го года: тогда банки ввезли в страну $9,5 и $10,15 млрд в марте и декабре соответственно.

Что будет дальше

По данным ЦБ, на которые ссылается РБК, суммарно депозиты россиян в банках в апреле выросли на 0,8%, хотя валютные вклады потеряли 1,1%. Таким образом, отток валютных вкладов продолжился, хотя и был гораздо слабее, чем в марте (минус 5,29%).
Эти цифры можно объяснить еще и тем, что ставки по валютным вкладам в российских банках сейчас рекордно низкие: средневзвешенный процент по долларовым депозитам с привлечением до года (включая вклады «до востребования»), по статистике ЦБ, в марте опустился до 0,69%, а в евро — и вовсе до символических 0,02%.
Аналитики предполагают, что в ближайшие месяцы потребность банков в наличной валюте резко сократится. В частности, Максим Осадчий из банка БКФ считает, что на это повлияет сокращение оттока валютных вкладов и укрепление рубля.
Алексей Мамонтов из ММВА тоже видит предпосылки для снижения импорта иностранной валюты. Эксперт напомнил, что из-за пандемии коронавируса и действующих ограничений на выезд за пределы страны этой весной мы не увидим сезонного спроса на валюту, которую туристы традиционно закупают, чтобы потратить в заграничных поездках.
«Это в разы сокращает спрос, будет мощный контрфактор, связанный с поведением потребителей, так что ввоз валюты значительно сократится», — цитирует РБК Алексея Мамонтова.
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Личный счет , Видео , Статьи , Экономика , Григорий Березкин , Алексей Мамонтов , Максим Осадчий , Газпромбанк , Банк ВТБ , Банк Корпоративного Финансирования , Сбербанк России , Центральный банк России , Альфа-банк , РБК
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