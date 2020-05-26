Замороженные пенсии россиян вырастут

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Россиянам увеличат пенсии 

Артём Кульша и ещё 15 18 минут назад
Пенсии 112 тысяч граждан России будут увеличены в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Согласно действующему в России законодательству, 1 августа каждого года размер выплат пенсионных накоплений повышается при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год. По итогам 2019-го он превысил уровень инфляции втрое.
Таким образом, 1 августа 2020-го накопительные пенсии будут увеличены на 9,13%. Перерасчет пройдет беззаявительно и коснется 80 тысяч человек.
Кроме того, 1 августа на 7,99% будет повышен размер выплат 32 тысячам участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Они получают пенсию срочной пенсионной выплатой в течение периода, который определили сами.
«Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 миллиарда рублей», — сказано в сообщении ПФР.
Накопительные пенсии и выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, как сообщал «Рамблер», назначаются женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет либо раньше при наличии соответствующего права. В настоящее время средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, а выплаты участникам программы софинансирования — чуть более 1,7 тысячи рублей в месяц.
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Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ
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