Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос 

Минтруд готов рассмотреть предложение по вопросу создания нового фонда для страхования от безработицы, куда будут поступать взносы из зарплат россиян. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, в отчете Минтруда о реализации генсоглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год, отмечается, что ведомство «готово к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы».
При этом в Минтруде подчеркнули, что для появлений такой системы страхования от безработицы необходимо, чтобы Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России пришли к согласию по данному вопросу, чего пока не произошло.
Если идея о страховании от безработицы будет реализована, то с зарплат россиян будет браться дополнительный взнос, который направят в специальный фонд. Работодатели выступили против этой инициативы, напомнив, что сейчас уже платят за своих сотрудников страховые взносы, и, если выплаты вырастут, то это может привести к сокращению зарплат, отмечает газета.
«Рамблер» писал, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России может увеличиться на какое-то время с 2,5 миллиона человек до примерно 8 миллионов из-за кризиса, вызванного коронавирусом. При этом глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что резкий рост числа безработных в России — это возможный, но далеко не единственный вариант развития событий.