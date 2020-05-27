Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.36
82.00
78.30
Прогноз
01.06 – 08.06
$
70.40
76.74
Индексы и котировки Brent
35.50
+0.08 Золото
1700.33
–0.38 РТС
1217.27
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.1001
+0.0153
12.05
1.0848
24.05
15.05
01.05

Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос 

Алиса Селезнёва и ещё 20 1 час назад
Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос
Фото: РИА Новости
Минтруд готов рассмотреть предложение по вопросу создания нового фонда для страхования от безработицы, куда будут поступать взносы из зарплат россиян. Об этом пишет газета «Известия».
По данным издания, в отчете Минтруда о реализации генсоглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год, отмечается, что ведомство «готово к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы».
При этом в Минтруде подчеркнули, что для появлений такой системы страхования от безработицы необходимо, чтобы Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России пришли к согласию по данному вопросу, чего пока не произошло.
Если идея о страховании от безработицы будет реализована, то с зарплат россиян будет браться дополнительный взнос, который направят в специальный фонд. Работодатели выступили против этой инициативы, напомнив, что сейчас уже платят за своих сотрудников страховые взносы, и, если выплаты вырастут, то это может привести к сокращению зарплат, отмечает газета.
«Рамблер» писал, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что число безработных в России может увеличиться на какое-то время с 2,5 миллиона человек до примерно 8 миллионов из-за кризиса, вызванного коронавирусом. При этом глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что резкий рост числа безработных в России — это возможный, но далеко не единственный вариант развития событий.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
Комментарии 6
Личный счет , Антон Котяков , Алексей Кудрин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минтруд , Счетная палата , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Россияне получат выплаты из резервного фонда страны
Россияне получат выплаты из резервного фонда страны
Названы препятствия строительства «Северного потока-2»
Названы препятствия строительства «Северного потока-2»
Засуха ударит по экономике Германии
Засуха ударит по экономике Германии
Нефть дорожает на 1-2%
Нефть дорожает на 1-2%
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Назван способ остановить «Северный поток—2»
00:35
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение