Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.20
82.00
78.00
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.71
88.00
Индексы и котировки Brent
35.96
–0.47 Золото
1707.50
–0.00 РТС
1224.99
–0.84
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.0960
+0.0112
12.05
1.0848
24.05
15.05
01.05

Часть россиян может получить право на досрочную пенсию 

Ura.Ru 1 час назад
Часть россиян может претендовать на досрочную пенсию
Фото: РИА Новости
Россияне, работающие на предприятиях Дальнего Востока, могут получить право на досрочную пенсию. Такой законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.
«Работающим на предприятиях Дальнего Востока гражданам предложили предоставить право приоритетного назначения страховой пенсии по старости», — пишет «Парламентская газета».
Инициативу внес депутат от партии ЛДПР Андрей Андрейченко. Документ предполагает досрочную пенсию для тех граждан, чей трудовой стаж в организациях на Дальнем Востоке составляет не менее 15 лет для мужчин и 12,5 лет для женщин.
Правительство России такую инициативу не поддержало. В официальном заключении указано, что в проекте не указаны источники и порядок финансирования.
Ранее Минэкономразвития РФ предложило до конца 2020 года разрешить досрочный выход на пенсию россиянам, которые потеряли работу за три года до наступления пенсионного возраста. Пока что выйти на пенсию досрочно могут граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. При этом их страховой стаж должен составлять 25 лет для мужчин и 20 для женщин.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
Ura.Ru: последние новости
ЦБ подсчитал, сколько наличных накопили россияне в карантине ЦБ подсчитал, сколько наличных накопили россияне в карантине Работодателей обяжут оплачивать расходы сотрудников на удаленке Работодателей обяжут оплачивать расходы сотрудников на удаленке «Известия»: власти хотят устроить безработных россиян на стройки «Известия»: власти хотят устроить безработных россиян на стройки
Комментарии
Личный счет , Андрей Андрейченко , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ , Минэкономразвития , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мошенники с помощью СМС украли 20 млн с карт россиян
Мошенники с помощью СМС украли 20 млн с карт россиян
Google назвал сроки открытия своих офисов
Google назвал сроки открытия своих офисов
Оператор «Севпотока-2» отреагировал на угрозы США
Оператор «Севпотока-2» отреагировал на угрозы США
IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев
IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев
МЭА оценило перспективы сланцевой отрасли в США
МЭА оценило перспективы сланцевой отрасли в США
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Назван способ остановить «Северный поток—2»
00:35
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение