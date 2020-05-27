Часть россиян может претендовать на досрочную пенсию

Россияне, работающие на предприятиях Дальнего Востока, могут получить право на досрочную пенсию. Такой законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму РФ.
«Работающим на предприятиях Дальнего Востока гражданам предложили предоставить право приоритетного назначения страховой пенсии по старости», — пишет «Парламентская газета».
Инициативу внес депутат от партии ЛДПР Андрей Андрейченко. Документ предполагает досрочную пенсию для тех граждан, чей трудовой стаж в организациях на Дальнем Востоке составляет не менее 15 лет для мужчин и 12,5 лет для женщин.
Правительство России такую инициативу не поддержало. В официальном заключении указано, что в проекте не указаны источники и порядок финансирования.
Ранее Минэкономразвития РФ предложило до конца 2020 года разрешить досрочный выход на пенсию россиянам, которые потеряли работу за три года до наступления пенсионного возраста. Пока что выйти на пенсию досрочно могут граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. При этом их страховой стаж должен составлять 25 лет для мужчин и 20 для женщин.