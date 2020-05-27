Россиянам с детьми предложили дать больше денег

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила распространить выплату десяти тысяч рублей на семьи с детьми 16-17 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», 11 мая правительство утвердило дополнительные выплаты на детей, предложенные президентом Владимиром Путиным из-за ситуации с коронавирусом.

С 1 июня россияне с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно смогут получить единовременную выплату в размере десять тысяч рублей на каждого ребенка. Подать заявку на господдержку на сайте госуслуг можно до 1 октября 2020 года, также оформить выплату можно, обратившись в МФЦ.

Кузнецова рассказала, что ей поступило множество просьб о назначении выплат от родителей с детьми 16-17 лет. После этого омбудсмен направила предложение в правительство.

«Ожидаем сейчас ответ… А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно [распространить выплату на детей 16 и 17 лет — прим.ред.]», — заявила Кузнецова.

Она отметила, что подростки в таком возрасте все еще находятся на попечении родителей, учатся и не могут найти полноценную работу. При этом их потребительская корзина почти не отличается от корзины взрослого человека.