Пенсию увеличат с 1 августа

«А это значит, что каждый из 80 тысяч человек получит прибавку аж в 87 рублей и 28 копеек в месяц! Гигантская прибавка, ничего не скажешь», — отметил автор материала.

Единственной радостью Гришин назвал то, что перерасчет произойдет автоматически, заявления гражданам подавать не придется.

Также повышение коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Им деньги выплачивают не в виде накопительной пенсии, а в виде срочной пенсионной выплаты, в течение периода, который определили сам получатель. Такие выплаты сейчас получают 32 тысячи человек, с августа они вырастут на 7,99 процента. Средний размер срочной пенсионной выплаты составляет 1705 рублей в месяц.

И накопительная пенсия, и срочная пенсионная выплата назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.

Как писал «Рамблер», ранее Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что россияне, решившие оформить пенсию позже положенного срока, смогут увеличить размер выплат почти в два раза.

В ПФР объяснили, что каждый год, отработанный после наступления пенсионного возраста, размер пенсии будет расти благодаря накоплению премиальных коэффициентов, которые ввели в 2015 году.

К примеру, если человек оформится как пенсионер через пять лет после наступления пенсионного возраста, его выплаты вырастут на 40 процентов.