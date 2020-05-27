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СМИ: пенсию увеличат с 1 августа, но радоваться не надо 

Мария Иванова 1 час назад
Пенсию увеличат с 1 августа
Фото: ТАСС
Пенсионный фонд России (ПФР) объявил, что с 1 августа накопительные пенсии 80 тысяч россиян на этапе пожизненной выплаты в 2020 году вырастут на 9,13 процента. Автор «Царьграда» Александр Гришин заявил, что «радость сразу же куда-то девается», когда вспоминаешь о среднем размере накопительной части пенсии — 956 рублей в месяц.
«А это значит, что каждый из 80 тысяч человек получит прибавку аж в 87 рублей и 28 копеек в месяц! Гигантская прибавка, ничего не скажешь», — отметил автор материала.
Единственной радостью Гришин назвал то, что перерасчет произойдет автоматически, заявления гражданам подавать не придется.
Также повышение коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Им деньги выплачивают не в виде накопительной пенсии, а в виде срочной пенсионной выплаты, в течение периода, который определили сам получатель. Такие выплаты сейчас получают 32 тысячи человек, с августа они вырастут на 7,99 процента. Средний размер срочной пенсионной выплаты составляет 1705 рублей в месяц.
И накопительная пенсия, и срочная пенсионная выплата назначаются в границах прежнего пенсионного возраста: с 55 лет для женщин и с 60 — для мужчин.
Как писал «Рамблер», ранее Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, что россияне, решившие оформить пенсию позже положенного срока, смогут увеличить размер выплат почти в два раза.
В ПФР объяснили, что каждый год, отработанный после наступления пенсионного возраста, размер пенсии будет расти благодаря накоплению премиальных коэффициентов, которые ввели в 2015 году.
К примеру, если человек оформится как пенсионер через пять лет после наступления пенсионного возраста, его выплаты вырастут на 40 процентов.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
Комментарии
Личный счет , Александр Гришин , Пенсионный фонд РФ , Царьград ТВ
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