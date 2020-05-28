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Россияне стали чаще из-за пандемии выбирать работодателей с соцпакетом 

News.ru и ещё 2 50 минут назад
Россияне изменили подход к выбору работодателя
Фото: styles66 /piabay.com
Некоммерческий пенсионный фонд Сбербанка и сервис «Работа.ру» провели опрос и выяснили, что россияне за последние полтора месяца изменили подход к выбору работодателя.
Так, 13% сообщили, что стали выбирать компании, где сотрудникам предоставляют социальный пакет. Наличие медицинской страховки оценили 67% респондентов, 40% опрошенных отметили важность обеспечения на работе питанием, 30% заявили о пользе соцпакета с бонусами на обучение, а 15% оценили возможность заниматься спортом, сообщает ТАСС.
Многие опрошенные сообщили, что в тяжёлые периоды помощь от работодателей — это приятный бонус, однако соцпакет для них не является приоритетом при поиске работы.
Большинство опрошенных признались, что предпочли бы соцпакету и дополнительным бонусам прямую материальную помощь.
Кроме того, россияне отметили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции изменился взгляд на стандартный соцпакет. Многие опрошенные посчитали, что предлагаемые ДМС, оплата занятий спортом и обучения уже недостаточны. Около 75% респондентов отметили, что работодатель должен предоставлять дополнительные социальные программы, такие как пенсионная. При этом 40% отметили, что готовы совместно с работодателем финансировать накопления.
Как писал NEWS.ru ранее, большинство россиян считают, что забота об их здоровье — это обязанность работодателя. Однако ДМС — не самое важное при выборе работы, стабильная и высокая заплата наиболее вероятно привлечёт внимание к вакансии, чем соцпакет с ДМС, считают эксперты.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС
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