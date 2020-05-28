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Общественник предложил освободить от платы за детсад при потере работы 

Вечерняя Москва и ещё 2 44 минуты назад
Потерявших работу могут освободить от платы за детсад
Фото: pixabay.com
Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой снять обязанность оплачивать услуги детского сада с россиян, лишившихся работы в период пандемии коронавируса.
Как указал Хамзаев в обращении на имя главы кабинета министров Михаила Мишустина, есть те, кто в связи с режимом самоизоляции остался без работы и оказался в трудной финансовой ситуации. При этом обязанность вносить определенные платежи, в том числе за детсад, за ними сохраняется.
Автор нициативы предложил изучить возможность освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции.
Еще одним обязательным условием получения такой льготы является официальный статус безработного, то есть необходимо зарегистрироваться на бирже труда, сообщает RT.
Ранее в Госдуме предложили увеличить пособие по безработице в восемь раз.
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Личный счет , Другое , Михаил Мишустин , Султан Хамзаев , Общественная палата России , Госдума
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