Потерявших работу могут освободить от платы за детсад

Член Общественной палаты Султан Хамзаев выступил с инициативой снять обязанность оплачивать услуги детского сада с россиян, лишившихся работы в период пандемии коронавируса.

Как указал Хамзаев в обращении на имя главы кабинета министров Михаила Мишустина , есть те, кто в связи с режимом самоизоляции остался без работы и оказался в трудной финансовой ситуации. При этом обязанность вносить определенные платежи, в том числе за детсад, за ними сохраняется.

Автор нициативы предложил изучить возможность освобождения от платы за услуги дошкольного образования до конца 2020 года, если один из кормильцев или оба родителя потеряли работу в период самоизоляции.

Еще одним обязательным условием получения такой льготы является официальный статус безработного, то есть необходимо зарегистрироваться на бирже труда, сообщает RT.