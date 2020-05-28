Долговая нагрузка россиян достигла рекорда 

Долговая нагрузка россиян на 1 апреля установила исторический максимум, достигнув 10,9%. Показатель, который определяет объём обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов домохозяйств, стал максимальным за всё время наблюдений.

Уровень кредитной нагрузки по беззалоговым ссудам к 1 апреля увеличился до 9,2%, что сопоставимо со значениями кризисного 2014 года, — говорится в обзоре финансовой стабильности, подготовленном ЦБ.

Банк России отмечает, что высокая долговая нагрузка граждан считалась одной из уязвимостей финансового сектора ещё и до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В четвёртом квартале 2019 года почти четверть российских заёмщиков отдавали на платежи по кредитам свыше 80% своего ежемесячного дохода. ЦБ указывает, что банки столкнулись сейчас с беспрецедентным спросом на реструктуризацию кредитов. Объём задолженности по ссудам, которые попадают под кредитные каникулы, регулятор оценивает в 7 трлн рублей. Такие масштабы реструктуризации за краткосрочный период могут негативно сказаться на ликвидности отдельных банков.