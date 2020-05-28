В Москве появилась бесплатная ипотека

На фоне снижения спроса на жилье московские застройщики начали вместо огромных скидок предлагать покупателям почти бесплатную — но только в первый год — ипотеку. Это эффективно и не влечет больших затрат, говорится в аналитической статье, опубликованной на сайте центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Как отмечают аналитики, введение в Москве режима самоизоляции спровоцировало обвал спроса на квартиры. Но застройщики в апреле отреагировали на кризис сдержанно: в городе по инерции продолжили расти цены на новостройки, одновременно сокращались средний размер и распространенность скидок.

Ценовая политика начала меняться в мае. Самым популярным способом привлечения покупателей стали программы субсидирования ипотеки, «которые, в принципе, эквивалентны скидке от стоимости квартиры», указывают эксперты.

«Больше всего распространено субсидирование ипотеки с господдержкой, ставка по которой не превышает 6,5 процента. На первый год (иногда несколько меньше) застройщики предлагают взять оплату почти всех процентов на себя, в результате ставка для покупателя временно снижается до символических 0,5 процента или около того», — подсчитали в ИРН.

Но в любом случае, подчеркивают аналитики, в пересчете на скидку от цены квартиры субсидирование ипотеки в первый год не превышает 10-процентного дисконта.

«Во время предыдущего кризиса, в 2015-2016 годах, скидки более 10 процентов были обычным явлением. Таким образом, пока можно сказать, что нынешний кризис девелоперы переносят лучше предыдущего. В противном случае они бы были щедрее», — заключают эксперты.