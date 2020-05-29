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Россияне перестали возвращать микрозаймы 

Артём Кульша и ещё 12 1 час назад
Граждане России стали неохотнее возвращать микрозаймы на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
На 1 марта 2020 года, как сообщал «Рамблер», согласно статистике бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», объем просроченной более чем на 90 дней задолженности по микрозаймам в портфеле российских микрофинансовых организаций (МФО) составлял 30,5%, а на 1 апреля — 32,1%.
Долговая нагрузка россиян достигла рекорда
На 1 мая он вырос до 34,3% или 51,3 миллиарда рублей. Доля просроченных займов в общем числе займов на 1 марта составляла 35,9%, на 1 апреля — 38%, а на 1 мая — 40,7%. На 1 мая также вырос объем ранней, до 30 дней, просрочки — на 32,5% до почти четырех миллиардов рублей.
Кроме того, на 1 мая в денежном и количественном выражении сократился объем займов в розничном портфеле МФО — свыше чем на 3% до 11,13 миллиона займов или 149,65 миллиарда рублей.
Генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин назвал это одной из причин роста объема задолженности россиян по микрозаймам, но основной причиной — поведение клиентов.
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Личный счет , Видео , Григорий Березкин , Олег Лагуткин
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