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Россиян хотят штрафовать за нецелевое использование маткапитала 

Артём Кульша 1 час назад
Нецелевое использование средств материнского капитала должно наказываться штрафом. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Некоторое время назад она подготовила доклад. В нем сказано, что средства материнского капитала имеют целевое назначение, например, улучшение жилищных условий, а их нецелевое использование должно влечь за собой возврат денег и наступление юридических последствий.
Борьба за рождаемость: чем поможет маткапитал
Омбудсмен считает целесообразным рассмотрение вопроса о введении административной ответственности в отношении граждан, а также Пенсионного фонда России (ПФР) , куда средства материнского капитала перечисляются из федерального бюджета, и его должностных лиц.
В январе, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин предложил расширить программу материнского капитала. В феврале Госдума приняла соответствующий закон.
Он подразумевает продление срока действия программы до конца 2026 года, увеличение выплаты за рождение или усыновление первого ребенка до 466 тысяч рублей, а выплаты за рождение или усыновление второго — до 616 тысяч рублей. Действие закона было распространено на семьи, дети в которых появились после 1 января 2020 года.
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Личный счет , Видео , Анна Кузнецова , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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