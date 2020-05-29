Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
70.85
82.00
78.83
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.50
78.30
Индексы и котировки Brent
35.14
+0.37 Золото
1726.26
+0.25 РТС
1216.69
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
29.05
1.1141
+0.0336
14.05
1.0805
26.05
18.05
04.05

Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке 

Российская Газета 1 час назад
Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке
Фото: ТАСС
Есть категории людей, для которых получение ипотеки нередко превращается в квест — банки считают таких клиентов проблемными и нередко отказывают им. При этом интерес к ипотечному кредитованию в ближайшее время может вырасти за счет запущенной программы льготной ипотеки — благодаря ей взять заем на жилье россияне могут под 6,5% годовых.
Но процедура одобрения льготной ипотеки такая же, как и при стандартных кредитах. В риелторской компании "Метриум" рассказали, что сложности с получением ипотеки обычно возникают у работников с "серой" зарплатой, предпринимателей, иностранцев, пенсионеров, молодых людей до 21 года, граждан с малым стажем работы или уже имеющимися отказами в получении кредитов.
Эти клиенты находятся в своеобразной банковской группе риска. При "серой" зарплате банк не может получить официального подтверждения доходов потенциального заемщика, а в случае с неработающими пенсионерами или молодежью опасается, что клиент "не потянет" ежемесячные платежи. Также в условиях пандемии и кризиса сложности с получением ипотеки могут возникнуть у предпринимателей и сотрудников наиболее пострадавших отраслей, например, сферы услуг.
В то же время, говорят риелторы, есть приемы, которые могут помочь получить ипотеку даже в сложных ситуациях. Например, если человек трудоустроен, то вместе с копией трудовой книжки он может предоставить не справку 2-НДФЛ, а справку по форме банка. Там работодатель может указать фактический размер зарплаты, даже если ее часть не облагается налогом.
Кроме того, существует ипотека по двум документам. В таком случае отчитываться о доходах не нужно вовсе, а кроме паспорта достаточно предоставить водительское удостоверение, военный билет или другой документ. Правда, чаще всего при такой ипотеке банки требуют высокий первоначальный взнос — в районе 30-50%.
При низких основных доходах клиенту имеет смысл продемонстрировать дополнительные источники средств — например, доходы от сдачи в аренду, проценты по депозитам. Также можно привлечь созаемщика — родственника или знакомого, который соответствует требованиям банка.
Видео дня. Пособие по безработице предложили увеличить в три раза
Российская Газета: последние новости
Минтруд готов рассмотреть предложения по страхованию от безработицы Минтруд готов рассмотреть предложения по страхованию от безработицы В России выросла доля просроченных микрозаймов В России выросла доля просроченных микрозаймов Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Комментарии
Личный счет , Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
На рынке недвижимости грядет революция
На рынке недвижимости грядет революция
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос
Из зарплат россиян предложили забирать новый взнос
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Путин и саудовский принц договорились по нефти
00:27
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение