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С 1 июня в России начинаются выплаты семьям на детей 

ТК «Звезда» и ещё 8 2 часа назад
В России начинаются выплаты семьям на детей
Фото: РИА Новости
По информации Пенсионного фонда России, в понедельник единовременную меру поддержки получат 10 миллионов семей.
В понедельник, 1 июня, российские семьи начнут получать сразу несколько выплат на детей. Это касается мер поддержки на детей в возрасте от 3 до 7 лет, и единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
По информации Пенсионного фонда России, 1 июня единовременную меру поддержки получат 10 миллионов семей, в общей сложности помощь будет оказана 15 миллионам детей.
«Первые выплаты 10 тысяч рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно», — говорится в сообщении ПФР.
По информации Минтруда, выплаты на детей от 3 до 7 лет устанавливаются на год в размере половины регионального прожиточного минимума на одного ребенка. В России эта сумма составляет примерно 5,5 тысяч рублей.
Несмотря на то, что выплаты будут производиться с 1 июня, их начисление будет происходить с 1 января. То есть если на 1 января 2020 года в семье был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то деньги будут выплачены и за первые пять месяцев текущего года. Если ребенку исполнилось три года, начиная с 1 января по 1 июня текущего года, то выплаты будут начислены с момента достижения ребенком трехлетнего возраста и до назначения доплаты, пишет РИА Новости.
Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей российские семьи получат вне зависимости от их доходов. В доплате может быть отказано, о чем семья должна получить соответствующее уведомление. Отказ в единовременной выплате семья может получить при наличии иностранного гражданства или при проживании за границей.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , РИА Новости
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