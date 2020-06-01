В России начинаются выплаты семьям на детей

По информации Пенсионного фонда России, в понедельник единовременную меру поддержки получат 10 миллионов семей.

В понедельник, 1 июня, российские семьи начнут получать сразу несколько выплат на детей. Это касается мер поддержки на детей в возрасте от 3 до 7 лет, и единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет.

По информации Пенсионного фонда России, 1 июня единовременную меру поддержки получат 10 миллионов семей, в общей сложности помощь будет оказана 15 миллионам детей.

«Первые выплаты 10 тысяч рублей получат родители, подавшие заявление до 22 мая включительно», — говорится в сообщении ПФР.

По информации Минтруда, выплаты на детей от 3 до 7 лет устанавливаются на год в размере половины регионального прожиточного минимума на одного ребенка. В России эта сумма составляет примерно 5,5 тысяч рублей.

Несмотря на то, что выплаты будут производиться с 1 июня, их начисление будет происходить с 1 января. То есть если на 1 января 2020 года в семье был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то деньги будут выплачены и за первые пять месяцев текущего года. Если ребенку исполнилось три года, начиная с 1 января по 1 июня текущего года, то выплаты будут начислены с момента достижения ребенком трехлетнего возраста и до назначения доплаты, пишет РИА Новости.

Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей российские семьи получат вне зависимости от их доходов. В доплате может быть отказано, о чем семья должна получить соответствующее уведомление. Отказ в единовременной выплате семья может получить при наличии иностранного гражданства или при проживании за границей.