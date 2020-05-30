Кому после пандемии поднимут зарплату

Эксперты Института прогрессивного образования назвали профессии, представителям которых следует ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.

В первую очередь на прибавку смогут рассчитывать PR— и SMM-специалисты, а также продюсеры и контент-менеджеры. Исследователи объяснили это тем, что в кризисный период бизнесу придётся улучшать сервис и увеличивать число постоянных клиентов. По тем же причинам повышения зарплаты следует ожидать IT-специалистам, аналитикам больших данных и онлайн-маркетологам, сообщает RT.

По словам экспертов, в некоторых профессиях на размер оплаты труда могут повлиять сложные условия работы. К числу таких специалистов авторы исследования отнесли антикризисных менеджеров, консультантов по финансам, управленцев в сфере логистики и специалистов по тайм-менеджменту.

Также оклад должен вырасти у медиков, специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов. В свою очередь, образование сейчас переживает структурные изменения, а потому на увеличение размера оплаты труда в этой сфере смогут рассчитывать только те, кто работает дистанционно — онлайн-педагоги и репетиторы.

Помимо прочего, по окончании пандемии могут вырасти зарплаты работников аграрного сектора: агрономов, лаборантов, операторов машинного доения, зоотехников и ветеринаров.

Ранее Институт прогрессивного образования спрогнозировал, какие специалисты станут наиболее востребованными на рынке труда после пандемии. По мнению экспертов, в краткосрочной перспективе миру потребуются совершенно новые профессии, которые образуются на стыке традиционных.