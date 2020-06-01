Кабмин принял решение по выплатам для домохозяек

Правительство не поддерживает законопроект ЛДПР о выплатах в размере МРОТ для домохозяек, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе данных Госдумы.
Ранее партия ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек. Проектом закона определяется, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в регионе.
"Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в документе.