Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.80
$
70.00
77.68
77.90
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.71
88.00
Индексы и котировки Brent
37.75
–0.11 Золото
1742.67
–0.04 РТС
1242.06
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
01.06
1.1138
+0.0224
18.05
1.0914
28.05
20.05
06.05

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах в размере МРОТ для домохозяек 

Прайм и ещё 13 1 час назад
Кабмин принял решение по выплатам для домохозяек
Фото: ТАСС
Правительство не поддерживает законопроект ЛДПР о выплатах в размере МРОТ для домохозяек, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе данных Госдумы.
Ранее партия ЛДПР во главе с лидером Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек. Проектом закона определяется, что под домашним хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в регионе.
"Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", — говорится в документе.
Видео дня. Государство выделило банкам более 200 млрд рублей
Прайм: последние новости
Самоизоляция подстегнула спрос на диваны в России - "Авито" Самоизоляция подстегнула спрос на диваны в России - "Авито" Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки Банки из-за пандемии предложат клиентам анонимные кошельки Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы
Комментарии
Личный счет , Экономика , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
На Украине призвали вернуть российский рынок
На Украине призвали вернуть российский рынок
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Пенсию увеличат с 1 августа
Пенсию увеличат с 1 августа
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
02:32
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение