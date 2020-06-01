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Социальные выплаты списать в счёт долга не удастся 

Парламентская газета 1 час назад
Судебные приставы не смогут списывать социальные выплаты для погашения долгов со счетов граждан. Соответствующий закон вступает в силу 1 июня.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятия данного закона ждали люди, так как он позволит защитить граждан.
«Запрет на исполнительное взыскание с выплат социального характера и ранее существовал в законодательстве. Но механизм был не совершенен — приставы и банки видели счет должника, но не видели, какие именно средства на него поступают», — пояснил спикер.
В результате у судебных приставов, имеющих предписание суда о взыскании задолженности, была возможность изъять, в том числе, и социальные выплаты, возвращать эти деньги граждане были вынуждены через суд.
Впредь каждое поступление социального характера будет обозначено в банковской системе. В свою очередь, банк, обслуживающий счета должника, будет обязан производить расчёт суммы, на которую может быть обращено взыскание.
В частности, речь в законе идет о таких социальных выплатах, как:
— пособия гражданам, имеющим детей;
— средства материнского (семейного) капитала;
— денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда здоровью;
— пенсии по случаю потери кормильца;
— компенсации жертвам техногенных катастроф;
— выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами;
— монетизированные льготы (компенсация проезда, приобретения лекарств и др.)
Этим же законом к перечню доходов, взыскивать которые запрещается, отнесены средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.
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Комментарии
Личный счет , Видео , Вячеслав Володин , Госдума
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