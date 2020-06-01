Россияне пожаловались на сокращение зарплат

После введения режима самоизоляции у 40% опрошенных россиян сократилась зарплата, пишут «Известия». Работу потеряли почти 10% граждан, свыше 30% из тех, кому удалось ее сохранить, сообщили, что после начала эпидемии лишился места кто-то из членов их семей. Такие данные в ходе общероссийского интернет-опроса получили специалисты НИУ ВШЭ . Так, почти 20% полностью или частично лишились премий и бонусов. Намного меньший размах получили задержки заработной платы — около 7%.

Сильнее всего просели зарплаты в наиболее пострадавших отраслях — строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негативная динамика фиксировалась в 65–75% случаев. Среди самозанятых заработки уменьшились у 75%, а у занятых на средних и крупных предприятиях — лишь у 48%. На неполный рабочий день или неполную рабочую неделю были переведены 11% опрошенных, примерно 13% были отправлены в вынужденные или добровольные отпуска за свой счет либо с частичной компенсацией. На некоторых предприятиях принуждали брать больничные (менее 2%), 16% сотрудников стали трудиться больше. Лидерами по переводу персонала на неполную занятость оказались торговля и сфера обслуживания. В сельском хозяйстве, госуправлении и соцобеспечении механизм временной подстройки использовался крайне редко. Малые предприятия прибегали к нему примерно в полтора раза чаще, чем средние или крупные: 15–20% против 10–12%. Жители крупных городов сталкивались с переводами на неполное рабочее время и вынужденными отпусками чаще.

На дистанционный режим работы были переведены 22% опрошенных. Лидирует сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), где на удаленку был переведен каждый второй работник, а также образование, наука и культура (затронуло каждого третьего). В остальных отраслях новый режим охватывал не более 10–15%. Малые, средние и крупные компании прибегали к нему примерно вдвое чаще, чем микропредприятия и самозанятые: 25–30% против 15%. Как полагают авторы исследования, во многих отраслях дистанционный режим рассматривается как вынужденная и временная мера, поскольку его эффективность пока трудно оценить до конца. Примерно половина самих удаленщиков считают, что их производительность упала, около 40% опрошенных заявили, что ничего не изменилось, 10% заявили, что она повысилась. Россияне продолжают испытывать страхи по поводу своей занятости — 18% опрошенных не исключили потери работы, а 48% — снижения заработка в будущем. Опасения по поводу задержек выплат высказали 12% респондентов, перевода на неполное рабочее время ждут 12% и еще 13% допускают, что могут оказаться в вынужденном отпуске. Но 22% не ожидают никаких ухудшений, причем в подавляющем большинстве это люди, с которыми с начала кризиса ничего плохого и не происходило. Найти новое место работы быстро рассчитывали 25%, а 75% считали, что его поиск будет длиться долго или очень долго.

По мнению экспертов, каждая организация и предприятие исходили из условий отраслевой принадлежности. Бизнесу надо помогать максимально сохранять рабочие места, чтобы не нанести удара по экономике и не допустить резкого роста безработицы, отметили эксперты.