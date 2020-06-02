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Глава Минтруда назвал число работающих удалённо 

RT на русском и ещё 4 14 минут назад
Глава Минтруда назвал число работающих удаленно
Фото: РИА Новости
Число россиян, работающих удаленно, увеличилось за неделю на 100 тыс. человек и достигло 5 млн 750 тыс. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«На сегодняшний день ситуация такая — более 10% наших граждан работает удаленно, это примерно 5 млн 750 тыс. человек. Хочу сказать, что за последнюю неделю количество таких граждан увеличилось еще на 100 тысяч», — цитирует ТАСС Котякова.
Он также отметил, что коэффициент напряжённости на российском рынке труда высокий — 1,8, это значит, что на 10 вакансий приходятся 18 соискателей.
Ранее глава Минтруда заявил, что наиболее сложная ситуация на рынке ожидается в III квартале текущего года.
В конце мая сообщалось, что Минтруд России подготовил проект постановления правительства, который предлагает ввести особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу во время пандемии.
Также Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Антон Котяков , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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