Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.72
$
70.00
77.60
77.72
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
38.05
–0.11 Золото
1734.59
–0.46 РТС
1246.25
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
01.06
1.1116
+0.0202
18.05
1.0914
28.05
20.05
06.05

Кабмин отклонил законопроект о пособиях домохозйякам 

News.ru 3 часа назад
Кабмин отклонил законопроект о пособиях домохозйякам
Фото: News.ru
Правительство не поддержало законопроект о выплате пособий домохозяйкам. Инициатива была предложена думской фракцией ЛДПР.
Документ предполагает, что семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, должны ежемесячно получать чуть более 12 тысяч рублей. Под ведением домашнего хозяйства в проекте закона подразумеваются уборка, уход за детьми, престарелыми родителями, инвалидами, готовка и другая работа по дому.
Однако, как отметили в кабмине, авторы не привели точных формулировок и не определили виды доходов семьи, которые будут учитываться при расчёте подушевого дохода. Кроме того, не указан период выплаты пособия и основания для её прекращения. Но главное, не очевидны источники финансирования для реализации законопроекта, сообщает RNS.
В правительстве также отметили, что период выплаты пособия не может засчитываться в страховой стаж, так как страховая пенсия формируется при уплате взносов в Пенсионный фонд.
Ранее, как писал NEWS.ru, первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский усомнился в правовых основаниях выплат домохозяйкам. По его словам, для этого потребуется сначала внести изменения в Трудовой кодекс.
Видео дня. Государство выделило банкам более 200 млрд рублей
News.ru: последние новости
Пенсионные удостоверения станут пластиковыми Пенсионные удостоверения станут пластиковыми Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы Минтруд готов рассмотреть предложение по страхованию от безработицы В ПФР сообщили о повышении накопительных пенсий в 2020 году В ПФР сообщили о повышении накопительных пенсий в 2020 году
Комментарии
Личный счет , Валерий Рязанский , Совет Федерации , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
На Украине призвали вернуть российский рынок
На Украине призвали вернуть российский рынок
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
1,5 трлн рублей в трубу: «Сила Сибири» под угрозой срыва
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
Доигрались: «Газпром» остановил транзит через Польшу
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
03:22
Мишустин предложил помощь безработным россиянам
Экономика
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
02:32
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение