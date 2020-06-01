Кабмин отклонил законопроект о пособиях домохозйякам 

Правительство не поддержало законопроект о выплате пособий домохозяйкам. Инициатива была предложена думской фракцией ЛДПР

Документ предполагает, что семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, должны ежемесячно получать чуть более 12 тысяч рублей. Под ведением домашнего хозяйства в проекте закона подразумеваются уборка, уход за детьми, престарелыми родителями, инвалидами, готовка и другая работа по дому.

Однако, как отметили в кабмине, авторы не привели точных формулировок и не определили виды доходов семьи, которые будут учитываться при расчёте подушевого дохода. Кроме того, не указан период выплаты пособия и основания для её прекращения. Но главное, не очевидны источники финансирования для реализации законопроекта, сообщает RNS.

В правительстве также отметили, что период выплаты пособия не может засчитываться в страховой стаж, так как страховая пенсия формируется при уплате взносов в Пенсионный фонд.