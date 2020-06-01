Работающим пенсионерам продлили больничные

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Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня. Изменения во временные правила их оформления и назначения выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Они на протяжении последних месяцев автоматически выписываются гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удаленную работу и не находящимся в отпуске.

Как и ранее, никаких дополнительных сведений людям самостоятельно предоставлять не требуется.