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Работающим пенсионерам продлили электронные больничные 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Работающим пенсионерам продлили больничные
Фото: ТАСС
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня. Изменения во временные правила их оформления и назначения выплат подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Они на протяжении последних месяцев автоматически выписываются гражданам 65 лет и старше, соблюдающим режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшим на удаленную работу и не находящимся в отпуске.
Как и ранее, никаких дополнительных сведений людям самостоятельно предоставлять не требуется.
Больничный выдается на основании данных, которые работодатели направляют в Фонд социального страхования. Фонд же оплачивает листок нетрудоспособности напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.
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Личный счет , Михаил Мишустин , Фонд социального страхования РФ
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