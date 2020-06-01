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Сбербанк заплатит миллион за помощь в поимке воров 

Артём Кульша 51 минуту назад
Сбербанк заплатит миллион за помощь в поимке воров
Фото: РИА Новости
Сбербанк объявил награду за информацию о людях, ограбивших инкассаторов банка в Красноярске. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», неизвестные напали на инкассаторов на улице Щорса. Они ранили двоих инкассаторов, отняли у них сумку с деньгами и скрылись. Раненые были госпитализированы в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №7 и прооперированы. Врачи оценили их состояние как тяжелое.
Сбербанк обратился к россиянам
Тем временем управление Министерства внутренних дел (МВД) России по Красноярскому краю ввело в регионе специальный план ради поимки грабителей. Тем не менее пока они задержаны не были.
В данной связи сегодня Сибирский банк Сбербанка объявил награду за информацию, которая поспособствует раскрытию преступления и поимке преступников. Размер награды составляет миллион рублей. Сообщить сведения можно по телефону доверия УМВД по Красноярскому краю +7 (391) 245-96-46 и телефонам горячей линии регионального управления внутренних дел +7 (391) 245-93-33 и +7 904 896-45-54.
Видео дня. Государство выделило банкам более 200 млрд рублей
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Личный счет , Сбербанк России , МВД
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