Сбербанк заплатит миллион за помощь в поимке воров 

Сбербанк объявил награду за информацию о людях, ограбивших инкассаторов банка в Красноярске. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказали в пресс-службе Сибирского банка Сбербанка.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», неизвестные напали на инкассаторов на улице Щорса. Они ранили двоих инкассаторов, отняли у них сумку с деньгами и скрылись. Раненые были госпитализированы в Красноярскую межрайонную клиническую больницу №7 и прооперированы. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

Тем временем управление Министерства внутренних дел ( МВД ) России по Красноярскому краю ввело в регионе специальный план ради поимки грабителей. Тем не менее пока они задержаны не были.

В данной связи сегодня Сибирский банк Сбербанка объявил награду за информацию, которая поспособствует раскрытию преступления и поимке преступников. Размер награды составляет миллион рублей. Сообщить сведения можно по телефону доверия УМВД по Красноярскому краю +7 (391) 245-96-46 и телефонам горячей линии регионального управления внутренних дел +7 (391) 245-93-33 и +7 904 896-45-54.