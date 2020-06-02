Названы сроки начала интернет-продаж алкоголя в РФ

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Роспотребнадзор. Интернет-продажу алкоголя в России возможно разрешат уже в нынешнем году. Об этом РИА Новости заявил глава Минпромторга Денис Мантуров . Напомним, что еще в 2018 году Минфин представил правительству соответствующий законопроект, однако он не был принят. Тогда против онлайн-торговли алкоголем выступили Минздрав

В вопросе проверки возраста покупателя в сети и в розничном магазине, по словам, Мантурова, нет.

«Ведь и продавец в магазине должен спросить паспорт, и курьер, который приедет доставлять алкоголь, спросит документ, удостоверяющий личность», — цитирует министра Газета.ру.

Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн считает, что на время распространения нового коронавируса COVID-19 в России следует ограничить продажу крепких спиртных напитков.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН рассказал, что в России около 30 процентов алкогольного рынка составляет нелегальная продукция.