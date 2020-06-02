Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.72
$
69.40
77.60
77.10
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
38.56
–0.10 Золото
1737.31
+0.01 РТС
1247.61
–0.01
Динамика валют
EUR / USD
02.06
1.1126
+0.0212
18.05
1.0914
29.05
21.05
07.05

В России могут разрешить интернет-продажу алкоголя в 2020 году 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Названы сроки начала интернет-продаж алкоголя в РФ
Фото: РИА Новости
Интернет-продажу алкоголя в России возможно разрешат уже в нынешнем году. Об этом РИА Новости заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Напомним, что еще в 2018 году Минфин представил правительству соответствующий законопроект, однако он не был принят. Тогда против онлайн-торговли алкоголем выступили Минздрав и Роспотребнадзор.
В вопросе проверки возраста покупателя в сети и в розничном магазине, по словам, Мантурова, нет.
«Ведь и продавец в магазине должен спросить паспорт, и курьер, который приедет доставлять алкоголь, спросит документ, удостоверяющий личность», — цитирует министра Газета.ру.
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн считает, что на время распространения нового коронавируса COVID-19 в России следует ограничить продажу крепких спиртных напитков.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в беседе с НСН рассказал, что в России около 30 процентов алкогольного рынка составляет нелегальная продукция.
«У нас в стране существует разветвленная нелегальная сеть поставки алкоголя в любой регион России. Почему? Потому что в бутылке водки, которая сейчас стоит 260 рублей, 180 рублей — это акциз и НДС. Медицинский спирт спокойно перемещается по стране, водочные комплекты можно легально заказать в интернете. Ребята в гаражах отливают эти бутылки, продают их, в них разливают нелегальную водку и поставляют в магазины без лицензий, которые продают эту водку тем, кого знают в лицо. Таким образом, в стране продается порядка 30 млн декалитров нелегальной алкогольной продукции», — отметил Косарев.
Видео дня. Государство начало выплачивать деньги на детей
Национальная Служба Новостей: последние новости
В РАН предсказали рекордное с 1998 года падение доходов россиянам В РАН предсказали рекордное с 1998 года падение доходов россиянам Пенсионные удостоверения россиян выпустят в виде пластиковых карт Пенсионные удостоверения россиян выпустят в виде пластиковых карт В кабмине утвердили порядок выплат волонтерам В кабмине утвердили порядок выплат волонтерам
Комментарии
Личный счет , Компании , Денис Мантуров , Евгений Брюн , Игорь Косарев , Минпромторг , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Минфин , Газета.Ru , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
Украинцам повысят цены на газ ради денег МВФ
«Газпром» пошел на уступки Грузии
«Газпром» пошел на уступки Грузии
Российская экономика оказалась прочнее западной
Российская экономика оказалась прочнее западной
«Почта России» начнет доставлять лекарства
«Почта России» начнет доставлять лекарства
В Москве появилась бесплатная ипотека
В Москве появилась бесплатная ипотека
Видео
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Российская нефть побила новый рекорд
00:25
Российская нефть побила новый рекорд
Рынки Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
02:56
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение