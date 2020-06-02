Россияне массово окажутся в долгах 

Осенью в России может особенно ухудшиться ситуация с проблемными кредитами. Об этом президент аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» Елена Трубникова заявила «Российской газете».

Некоторое время назад «ФинЭкспертиза» провела исследование — сравнила общие суммы кредитов в рублях и иностранной валюте в марте и апреле. Оказалось, что в апреле гражданам России было выдано займов на сумму около 755 миллиардов рублей. Это на 46% меньше, чем было выдано в марте.

В Чечне кредитование в апреле по сравнению с мартом снизилось втрое (67,3%), в 22 регионах — в два и более раза, в 58 субъектах Российской Федерации — в полтора-два раза, в четырех — менее чем в полтора раза. В Москве кредитование упало на 50,4%, в Санкт-Петербурге — на 48,3%.

Трубникова связала это с двумя факторами — ужесточением банками требований к заемщикам и падением спроса на кредиты со стороны населения в условиях снижения доходов и неопределенности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.