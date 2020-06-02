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Россияне массово окажутся в долгах 

Артём Кульша 1 час назад
Россияне массово окажутся в долгах
Фото: ТАСС
Осенью в России может особенно ухудшиться ситуация с проблемными кредитами. Об этом президент аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» Елена Трубникова заявила «Российской газете».
Некоторое время назад «ФинЭкспертиза» провела исследование — сравнила общие суммы кредитов в рублях и иностранной валюте в марте и апреле. Оказалось, что в апреле гражданам России было выдано займов на сумму около 755 миллиардов рублей. Это на 46% меньше, чем было выдано в марте.
В Чечне кредитование в апреле по сравнению с мартом снизилось втрое (67,3%), в 22 регионах — в два и более раза, в 58 субъектах Российской Федерации — в полтора-два раза, в четырех — менее чем в полтора раза. В Москве кредитование упало на 50,4%, в Санкт-Петербурге — на 48,3%.
Трубникова связала это с двумя факторами — ужесточением банками требований к заемщикам и падением спроса на кредиты со стороны населения в условиях снижения доходов и неопределенности из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«По мере ухудшения платежеспособности населения доля проблемных кредитов и просроченных платежей будет расти. Ситуация может особенно ухудшиться с осени, когда будут подходить к концу кредитные каникулы», — считает она.
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Комментарии 39
Личный счет , Елена Трубникова , "Российская газета"
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