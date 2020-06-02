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Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке 

РИА Недвижимость и ещё 4 48 минут назад
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят
Фото: РИА Новости
Минфин России внес в правительство проект постановления по снижению требований к минимальному размеру первоначального взноса по льготной ипотеке с нынешних 20% до 15%, сообщила пресс-службы министерства.
Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".
"С учетом практики реализации программы "Льготная ипотека под 6,5% годовых", запущенной в конце апреля 2020 года, в проект постановления также включены отдельные положения, направленные на совершенствование порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и АО "ДОМ.РФ" и упрощение процедуры получения льготного кредита (займа)", — говорится в сообщении.
Документ внесен в правительство 30 мая.
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