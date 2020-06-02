Первоначальный взнос по льготной ипотеке снизят

Минфин России внес в правительство проект постановления по снижению требований к минимальному размеру первоначального взноса по льготной ипотеке с нынешних 20% до 15%, сообщила пресс-службы министерства.

Проект направлен на реализацию перечня поручений президента РФ и предусматривает снижение первоначального взноса с 20% до 15% по ипотечным кредитам, предоставляемым в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".

"С учетом практики реализации программы "Льготная ипотека под 6,5% годовых", запущенной в конце апреля 2020 года, в проект постановления также включены отдельные положения, направленные на совершенствование порядка взаимодействия заемщиков, кредиторов и АО "ДОМ.РФ" и упрощение процедуры получения льготного кредита (займа)", — говорится в сообщении.

Документ внесен в правительство 30 мая.