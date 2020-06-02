Россиянам могут списать все кредитные долги 

Сенатор Владимир Кравченко предложил банковскому сообществу обсудить более масштабные меры поддержки россиян, в том числе и возможность полной кредитной амнистии. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», ранее в России был принят закон, дающий право на кредитные каникулы физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу. Закон распространяется на потребительские кредиты и ипотеку заемщиков, чей доход из-за ситуации с коронавирусом упал более чем на 30%.

По словам члена Совета Федерации, на конец мая кредитными каникулами воспользовались 1,8 миллиона граждан и только 15% из них — по новым правилам.

«Таким образом, 85% россиян не смогли воспользоваться правилами, предложенными правительством», — пояснил он.

Кравченко подчеркнул, что банки не готовы работать по новым нормам, при этом нужны более масштабные формы поддержки граждан, пострадавших от кризиса.