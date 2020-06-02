Россиянам могут списать все кредитные долги 

Сенатор Владимир Кравченко предложил банковскому сообществу обсудить более масштабные меры поддержки россиян, в том числе и возможность полной кредитной амнистии. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России был принят закон, дающий право на кредитные каникулы физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также малому и среднему бизнесу. Закон распространяется на потребительские кредиты и ипотеку заемщиков, чей доход из-за ситуации с коронавирусом упал более чем на 30%.
По словам члена Совета Федерации, на конец мая кредитными каникулами воспользовались 1,8 миллиона граждан и только 15% из них — по новым правилам.
«Таким образом, 85% россиян не смогли воспользоваться правилами, предложенными правительством», — пояснил он.
Кравченко подчеркнул, что банки не готовы работать по новым нормам, при этом нужны более масштабные формы поддержки граждан, пострадавших от кризиса.
«Предлагаю обсудить возможность полной кредитной амнистии для наиболее пострадавших граждан, возможность продления каникул до конца года», — подчеркнул он.